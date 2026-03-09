Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas

Los djs históricos de 'La Movida' que durante años han estado poniendo ritmo a la mítica fiesta 'Children of the 80s' en Hard Rock Hotel Ibiza, han anunciado que el evento cambia de ubicación y que pronto revelarán su nuevo destino.

En un vídeo publicado recientemente en redes sociales, Dj Petit, Dj Vázquez, Toni Peret y Quique Tejada aparecen compartiendo mesa mientras comen y conversan sobre el futuro del evento. En tono distendido, los cuatro confirman que la mítica fiesta que se celebraba en Hard Rock ya tiene continuidad, aunque en un lugar distinto.

“'Children of the 80s' se va a hacer, pero en otra ubicación”, adelantan en el vídeo, donde también aseguran que el nuevo emplazamiento se dará a conocer el viernes 13.

"La gente de Ibiza era feliz de siete a doce de la noche"

Durante la conversación, los djs insisten en que la fiesta no podía desaparecer de la isla. "La gente de Ibiza era feliz de siete a doce de la noche", comentan, recordando el horario característico del evento, que se convirtió en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes que buscaban disfrutar de los clásicos de los años ochenta al aire libre.

Además, dejan caer que el anuncio sorprenderá a muchos. "Cuando los ibicencos conozcan la nueva ubicación van a flipar”, aseguran entre risas, alimentando la expectación sobre dónde aterrizará ahora una de las citas musicales más queridas del verano ibicenco.

'Children of the 80s' se convirtió en los últimos años en una de las fiestas más reconocibles de la isla, reuniendo cada temporada a miles de fans de la música retro con actuaciones en directo, sesiones de djs y una estética totalmente ochentera.

El cambio de Hard Rock Hotel

Este verano ya no abrirá Hard Rock Hotel Ibiza bajo ese nombre e inicia una nueva etapa empresarial. El grupo ibicenco Palladium Hotel Group se desvincula de la marca Hard Rock, lo que significa que dejará de pagar el alquiler o royalty asociado al uso de ese nombre.

Según las previsiones actuales, el establecimiento pasará a llamarse The Site, aunque todavía quedan varios detalles por cerrar en torno al nacimiento de este nuevo concepto hotelero.

Pese al cambio de marca, el complejo mantendrá su categoría de cinco estrellas. Además, se están llevando a cabo reformas y mejoras en las instalaciones con el objetivo de ofrecer una nueva experiencia a los clientes.