El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta

La finca conocida como Villa Otilia, que Josep Tur Coques y su esposa, Otilia Torres, legaron a partes iguales al Consell y al Ayuntamiento de Sant Josep, pasó en verano del año pasado a la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta la puso en venta a finales de enero.

Según ha podido saber Diario de Ibiza, el periodo de comercialización ya habría finalizado pero la venta todavía no se ha materializado. De todo este proceso, el Consistorio no tenía ni idea. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, afirmó el pasado 1 de marzo que el Consistorio desconocía que la propiedad ya estuviera a la venta: «Sabíamos que vinieron unos tasadores, porque teníamos las llaves, e incluso tuvimos que sacar a algún okupa, pero no teníamos noticia ni de que se había puesto un precio ni de que estaba a la venta».

Esta propiedad se legó a ambas instituciones tras el fallecimiento de Coques, en enero de 2019, y la herencia establecía que se tenía que construir un centro residencial en un plazo de cinco años. Al superarse este periodo, Roig manifestó en el pleno de agosto de 2025 que el albacea de la familia consideró que el Consistorio y el Consell habían perdido su derecho sobre los terrenos, que se encuentran detrás de la Pizzería Es Verger. De este modo, la finca pasó a la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, como también establecía el testamento, según confirman las diferentes partes implicadas.

Tanto el Consistorio como el Consell imaginaban que esta organización -que no tiene «nada que ver» con el Obispado de Ibiza y Formentera, según aclaran-, pondría la propiedad a la venta, porque «estaba claro que lo que necesitan son fondos para llevar a cabo sus actuaciones», explicó Roig. Esta fundación apoya a cristianos necesitados o perseguidos por su fe alrededor del mundo.

Sin opción a la compra

Roig afirmó que, a pesar de que desde el Consistorio «se trasladó el interés» de optar o adquirir la finca, al no tener constancia de la comercialización, no ha podido participar en su compra.

La información a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza apunta que el importe mínimo de la venta era de 805.000 euros. La oferta, publicada por un portal inmobiliario que se define como líder en España, destacaba que se trata de una finca rústica en una parcela de 73.303 metros cuadrados con una vivienda de 105 metros cuadrados que se debe reformar. También aclaraba que la zona norte, la más cercana al acceso a la vivienda, «está abancalada -terreno con declives escalonados- y se encuentra ocupada por bosque de coníferas».

El tipo de suelo (rústico) y sus condiciones topográficas fueron precisamente lo que según el Consell y Sant Josep (ahora del Partido Popular) impidió que las instituciones aceptasen la herencia de la propiedad.

Un informe de viabilidad redactado por los servicios de arquitectura de la conselleria autonómica de Asuntos Sociales -que se conoció en agosto del año pasado-, indicó que las condiciones de la parcela no eran aptas debido a la «pendiente muy pronunciada» del terreno.

El documento de la conselleria también señalaba que se trata de un suelo rústico afectado por el área de protección de carreteras. Esto último implica que los terrenos están sujetos a la Ley de Carreteras que, entre otras cuestiones, establece una línea de edificación por delante de la cual está prohibido construir.

Antes de este informe, el Consell ya habló de «inviabilidad» del proyecto en 2022, pero entonces por la dificultad de cumplir los plazos de construcción y puesta en marcha en cinco años. Esto se debe a que, al tratarse de suelo rústico no edificable, había que tramitar una declaración de interés general o la recalificación del terreno antes de la redacción del proyecto. Señalaron que este proceso ya ocuparía un año, o más si la Comisión balear de Medio Ambiente no informaba favorablemente.

Residencia para mayores

Antes de llevar a cabo este trámite, el anterior equipo de gobierno, del PSOE, elaboró y envió un anteproyecto al Govern, en diciembre de 2021. Este contemplaba la construcción de una residencia con 64 plazas disponibles (30 en habitaciones individuales y 15 en dobles), un centro de día y tres viviendas para casos de acogida.

Desde el Consell y el Ayuntamiento recuerdan que en febrero de este año, la consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, explicó que el nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 prevé inaugurar el esperado Centro de Día de Sant Josep dentro de cuatro años. Tendrá 30 plazas y se construirá junto al Centro de Salud del municipio. Además, a este se vincularán dos unidades de viviendas supervisadas, con diez plazas cada una.

Ahora, al parecer, una parte de los beneficios de la venta de Villa Otilia se destinarán a la obra: «Con tal de dar el máximo cumplimiento a la voluntad del alcalde Coques, se acordó que el heredero legítimo, la fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo vendería, y un porcentaje revertirá en la Administración para sufragar los gastos de construcción y puesta en marcha del centro de día», indicaron desde el Consell.