CaixaBank entrega las placas Michelin 2026 a once restaurantes de Ibiza y Formentera

CaixaBank, entidad de referencia en el ámbito de la gastronomía, ha sido la encargada de entregar las placas que acreditan a los reaturantes recomendados por la Guía Michelin 2026. El acto, celebrado en CaixaForum Palma, reunió a más de un centenar de representantes del sector, incluyendo restauradores y miembros de asociaciones profesionales como CAEB Restauración, PIMEM y ASCAIB.

En Ibiza, los restaurantes galardonados son Jondal, Cant Font, Es Boldado, 1742, Es Ventall, Cas Milá y Es Terral. En Formentera, han recibido la distinción Casanita, Quimera, Es Caló y Can Carlitos.

Cada año, Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados, un sello de calidad y prestigio que avala la excelencia de los establecimientos. Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes en España, que se irán ampliando en los próximos meses. Para elegirlos, la guía valora la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina reflejada en cada plato y la regularidad de la calidad ofrecida a lo largo de la comida y de múltiples visitas.

María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares, destaca el mérito de todos los seleccionados y el dinamismo de un sector "estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural".

Presencia de chefs reconocidos

En el evento también han participado Antonio Rodríguez, director de Negocios de CaixaBank, y Mauricio Martínez, director del Segmento Negocios de Baleares, quienes conversaron sobre los retos del sector y las soluciones que ofrece Food&Drinks, la división especializada de CaixaBank para restauración, bares y cafeterías.

El acto ha contado con la participación de chefs reconocidos, entre ellos Marc Fosh, del restaurante que lleva su nombre; José Miguel Bonet, de Es Ventall; y Daniel Molero, de Candela, en Mahón, quienes compartieron sus experiencias y su visión sobre la gastronomía en las islas.

CaixaBank y su apoyo a la restauración

La entidad refuerza su compromiso con la gastronomía a través de Food&Drinks, ofreciendo productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de los negocios de restauración, desde soluciones de cobro y financiación hasta formación y asesoramiento especializado.

Este reconocimiento no solo evidencia la calidad y excelencia de los restaurantes, sino que también contribuye a consolidar a Ibiza y Formentera como destinos gastronómicos de primer orden, fomentando el turismo, el desarrollo económico y la proyección cultural de las islas.