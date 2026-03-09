Atención conductores de Ibiza: tráfico cortado en la entrada de Jesús por obras

Los conductores que durante esta semana tengan que ir a Jesús se encontrarán durante la semana con la entrada principal a localidad cortada. El Consell de Ibiza ha informado de que ha cerrado el tramo de la EI-100, que conecta Jesús con Cala Llonga, para reparar el firme de la carretera, unos trabajos que, presumiblemente, se prolongarán hasta el viernes.

En concreto, el tramo cerrado es el que está comprendido entre las calles Gavina y Cap Martinet, en pleno centro de la localidad, recuerda el Consell, por lo que ha habilitado un desvío para quienes tengan que circular. El Consell insiste en la importancia de que los conductores "atiendan a las señales de tráfico instaladas en la zona y obedezcan en todo momento a los operarios que trabajen in situ".

Aunque los trabajos continuarán hasta el viernes, desde la institución destacan que, seguramente, a partir del miércoles se permita la circulación en este tramo "únicamente en horario nocturno".