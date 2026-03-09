Tráfico
Atención conductores de Ibiza: tráfico cortado en la entrada de Jesús por obras
El Consell habilita un desvío
A partir del miércoles es posible que se abra la vía por las noches
Los conductores que durante esta semana tengan que ir a Jesús se encontrarán durante la semana con la entrada principal a localidad cortada. El Consell de Ibiza ha informado de que ha cerrado el tramo de la EI-100, que conecta Jesús con Cala Llonga, para reparar el firme de la carretera, unos trabajos que, presumiblemente, se prolongarán hasta el viernes.
En concreto, el tramo cerrado es el que está comprendido entre las calles Gavina y Cap Martinet, en pleno centro de la localidad, recuerda el Consell, por lo que ha habilitado un desvío para quienes tengan que circular. El Consell insiste en la importancia de que los conductores "atiendan a las señales de tráfico instaladas en la zona y obedezcan en todo momento a los operarios que trabajen in situ".
Aunque los trabajos continuarán hasta el viernes, desde la institución destacan que, seguramente, a partir del miércoles se permita la circulación en este tramo "únicamente en horario nocturno".
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Las aventuras y desventuras de un migrante conquense en la Ibiza de los años 60 y 70: «Nunca se olvida a quien te ayudó cuando no tenías un duro»
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán