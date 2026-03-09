Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención conductores: restricciones de tráfico este miércoles en una importante avenida de Ibiza

Los trabajos de limpieza comenzarán a las 7 de la mañana y obligarán a retirar todos los vehículos estacionados en el carril derecho de esta vía

Imagen de archivo de la avenida Bartomeu Roselló.

Imagen de archivo de la avenida Bartomeu Roselló. / D.I.

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que este miércoles 11 de marzo se llevarán a cabo trabajos de limpieza de las redes de saneamiento e imbornales en la avenida Bartomeu de Roselló, en concreto, en el carril derecho de esta vía.

Según ha detallado el Consistorio, la actuación comenzará a partir de las 7 horas y la ejecutarán los servicios municipales de limpieza, junto con la empresa Valoriza y el servicio de agua, Aqualia.

Cortes y restricciones en la avenida Bartomeu Roselló por labores de limpieza.

Cortes y restricciones en la avenida Bartomeu Roselló por labores de limpieza. / Ayuntamiento de Ibiza

Con el fin de facilitar el desarrollo de los trabajos, será necesario retirar todos los vehículos estacionados en el carril derecho, incluidas también las motocicletas.

Además, el Ayuntamiento ha señalado que están previstos cortes de tráfico en varias calles en función de las necesidades de limpieza, con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible las afecciones al tráfico durante la ejecución de las tareas.

Desde el Consistorio han pedido colaboración ciudadana para que los trabajos puedan desarrollarse con normalidad y han recordado la importancia de respetar las indicaciones en la zona afectada.

