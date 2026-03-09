Día Internacional de la Mujer
8M: Ibiza rinde homenaje a ocho mujeres que cumplen 90 años por formar parte de la "historia viva" de la isla
Desde el Ayuntamiento remarcan que las homenajeadas representan "toda una vida de experiencias, esfuerzo y dedicación"
El Ayuntamiento de Ibiza participó este domingo en el acto organizado por la Asociación de Mayores de l’Esplai para rendir homenaje a las mujeres del municipio que este 2026 cumplen 90 años. En esta edición, ocho vecinas fueron reconocidas por su trayectoria vital y por formar parte de la historia y la memoria de la ciudad.
Durante la cita, celebrada con motivo del Día Internacional de la Mujer, la concejala de Mayores de Ibiza, Sara Barbado, entregó a las homenajeadas una ensaimada, un collar, un diploma conmemorativo y el carné honorífico de la asociación, que las acredita desde ahora como socias exentas de cuota.
El acto incluyó, además, un reconocimiento especial a Tina Morán por su dedicación e implicación con l’Esplai a lo largo de los años. Como muestra de agradecimiento por su labor, recibió una orquídea.
Barbado destacó el carácter emotivo del homenaje y subrayó la importancia de reconocer a las mujeres mayores del municipio. La edil señaló que las ocho homenajeadas representan "toda una vida de experiencias, esfuerzo y dedicación" y remarcó que forman parte de la "historia viva" de Ibiza.
La concejala añadió, además, que muchas de estas mujeres han sido pilares fundamentales de sus familias y de la sociedad, y defendió que este tipo de actos sirven también para dar visibilidad a quienes han contribuido a construir la Ibiza actual.
El Ayuntamiento de Ibiza agradeció asimismo la labor de la Asociación de Mayores de l’Esplai por mantener este tipo de iniciativas, que fomentan la convivencia, el reconocimiento y el respeto hacia las personas mayores del municipio.
