Romper el silencio del ayer para poder gritar contra la violencia hoy

La violencia contra la mujer por el mero hecho de serlo no es un concepto nuevo ni un invento del movimiento feminista. Siempre ha estado ahí, perpetuada a lo largo de la historia en sus diferentes formas: física, psicológica, económica, institucional... Durante décadas, estas agresiones han sido silenciadas e invisibilizadas, particularmente en sociedades pequeñas y cerradas como era la Formentera de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

La autora de la investigación, Clàudia Cotaina Rosselló. | C. COTAINA

Para paliar en lo posible esta ocultación de una realidad incómoda, la ibicenca Clàudia Cotaina se propuso sacar a la luz la existencia de esta tara social en la pitiusa del sur, para «dar voz a la realidad pasada de las mujeres como primer paso para que la historia no se repita».

Lo ha hecho con un exhaustivo trabajo desarrollado en el marco de la beca de investigación del área de Igualdad y Lgtbi+ del Consell de Formentera en su edición de 2024, cuya memoria presenta el 10 de marzo, a las 18.30 horas, en la sala de plenos situada junto al Centro de Día.

Feminismo radical

El trabajo de Cotaina responde a un interés personal por el feminismo que se consolidó durante los dos años en los que ocupó el cargo de concejala del área de Igualdad, Juventud y Normalización lingüística del Ayuntamiento de Ibiza.

«Tenía muchas ganas de desarrollar una investigación relacionada con el feminismo radical, de raíz, y especialmente a nivel local», explica la autora, que decidió poner en práctica ese deseo con el proyecto que lleva por título ‘ Mujeres que quieren a las mujeres: violencias y redes de sororidad en Formentera (s. XX)’ .

Se trata de un estudio dividido en tres ejes que combina la investigación documental más rigurosa con un cuidado trabajo de campo.

La primera de estas secciones presenta la investigación llevada a cabo para «conocer y analizar los diferentes tipos de opresiones y violencias machistas ejercidas sobre las mujeres de la isla desde una perspectiva histórica». Este capítulo incluye tanto el rastreo y análisis de casos registrados en documentos históricos, como la perspectiva institucional contemporánea sobre la cuestión y, por supuesto, la visión personal de las mujeres y su experiencia sobre esa problemática.

El segundo eje del estudio incorpora la existencia de redes informales y formales de ayuda entre las mujeres de Formentera, basándose también en los testimonios de sus protagonistas.

El tercer y último apartado añade, «desde una perspectiva feminista interseccional de la diversidad sexual y familiar», la presencia invisible de las relaciones amorosas y la afectividad entre mujeres.

«Es un tema que sigue siendo tabú en muchos casos, pero había que tratarlo ya para poder recuperar la memoria histórica de las mujeres, pues cada año que pasa es más difícil encontrar testimonios de esa época y darles voz», explica Cotaina.

La entrevistada de más edad con la que habló la autora ha cumplido recientemente los 98 años, lo que significa que vivió en una época y en un contexto social y cultural que no tiene nada que ver con la actualidad.

Las entrevistas personales reproducidas en el texto son uno de los pilares de la investigación, al que hay que sumar el ingente trabajo de documentación realizado por la autora, que repasó concienzudamente centenares de libros de registro y expedientes judiciales en diferentes archivos, como el Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera, en Can Botino (Ibiza), o el Arxiu d’Imatge i So de Formentera, entre otros.

Aunque en un primer momento pensaba que el miedo a denunciar limitaría el número de casos judicializados, se llevó la «ingrata sorpresa» de encontrar muchos expedientes que relataban abusos de todo tipo.

Por ejemplo, podemos leer el truculento caso de una mujer viuda que denuncia a su hijo y heredero del fallecido por no cumplir con su deber de «dar de comer a su madre». La denunciante se encuentra «en la pobreza absoluta» y, a pesar de que el juez determina que el hijo debe devolver lo heredado a la madre y abandonar el domicilio familiar, la mujer lo perdona «con la condición de que se comporte como un buen hijo», cosa que no solo no cumple sino que llega a agredirla físicamente y amenazarla de muerte. El expediente finaliza años más tarde sin que se sepa cómo acabó esa triste historia.

También encontramos una denuncia originada por una pelea a navajazos entre dos hombres por una mujer. Este caso escenifica, según Cotaina, el concepto de violencia simbólica, una forma de control sobre las mujeres en un sistema social patriarcal donde las féminas son «reducidas a objeto de conflicto».

Respecto a las redes de sororidad , la investigadora ha podido constatar que las mujeres de la época estudiada estaban relativamente aisladas unas de otras «debido a las dinámicas sociales y patriarcales». Aún así, pusieron en práctica «acciones de resistencia y apoyo», como ayudarse a aprender a leer y escribir, para determinadas tareas cotidianas, en el momento del parto y en la crianza.

Sobre el amor entre mujeres, los resultados del estudio muestran que «se trataba de una realidad invisible en Formentera durante prácticamente todo el siglo XX».

La autora dedica un capítulo de su memoria a una entrevista con el juez Juan Carlos Torres Ailhaud, actual Magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, al que agradece su aportación de «una visión institucional y experta sobre el tratamiento judicial y social de la violencia contra las mujeres en las últimas décadas del siglo XX».

Con este último aspecto de los hechos que investiga, Cotaina cierra el circulo de un completo análisis de una lacra social, la violencia contra las mujeres, que, aunque ya no se oculta, tampoco termina de desaparecer.