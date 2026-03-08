El álbum
‘Regina’ también visitó el Parador
La dana ‘Regina’ no quiso perderse la oportunidad de conocer el nuevo Parador de Ibiza y acompañó a los interesados en conocer el nuevo establecimiento, cuyas obras se han hecho de rogar 17 años. Nunca es tarde si la dicha es buena.
