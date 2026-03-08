El éxito que están teniendo, antes del inicio de la temporada de turismo, las ferias de trabajo que se organizan en diferentes municipios de Ibiza. En la última, en Sant Antoni, 58 compañías ofrecieron más de 900 vacantes de empleo a las más de 300 personas que se inscribieron. Los empresarios advierten de que «cada vez es más difícil encontrar trabajadores en Ibiza, especialmente si es para todo el año» y critican las «fugas» de empleados en plena temporada.

Llama la atención

La retirada en un punto del alcantarillado de la ciudad de Ibiza de nada menos que cinco toneladas de toallitas que fueron lanzadas al inodoro. El concejal de Gestión Ambiental, Jordi Grivé, insiste en la importancia de no depositar este residuo en los inodoros porque bloquea el sistema de saneamiento.

Noticias relacionadas

La advertencia del arquitecto urbanista Jin Taira: «No podemos tener a personas que están trabajando y que vivan en situaciones infrahumanas». Taira ofreció una ponencia en el Palacio de Congresos invitado por el Colegio de Arquitectos y, entre otras cosas, señaló que, contra la falta de vivienda, en Ibiza «se podría construir en altura, pero no es la solución».