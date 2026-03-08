Una experta alerta en Ibiza sobre los menores con móvil: «Te revuelve el estómago lo que reciben»

Uno de cinco menores ha sido víctima de abusos sexuales en España, ya sea con contacto o sin contacto. Y, dentro de esas víctimas, uno de cada tres no lo revelará jamás. Además, en tres de cada cuatro casos la víctima conocía previamente a su agresor. Y en un 95% de los casos, el agresor era un hombre.

Todos esos datos transmitió este sábado la psicóloga y sexóloga Susana Ivorra durante su participación en las II Jornadas de Psicología de Baleares, organizadas por el Colegio Oficial de Psicología de Balears (Copib) y celebradas en el auditorio del Centro Cultural de Jesús.

«Muchas víctimas de abuso no piden ayuda porque ni siquiera se sienten abusadas. Otras, porque no se pueden permitir económicamente acudir a un centro privado», aseguró Ivorra, que, como experta del tema, resaltó que «el cacao con el que acuden las víctimas de abusos es brutal». «Hay mil maneras de afrontar el horror, pero muchas veces están influidas por los casos que conocemos», añadió.

Peligros de la tecnología

A la hora de analizar los abusos sin contacto, categoría donde se engloban el exhibicionismo, enseñar material pornográfico o ser testigos de actos sexuales, la psicóloga puso el acento en la tecnología, que ha «permitido que esto se vaya de madre», en el sentido de que «hoy en día cualquier puede acceder a un menor» a través de internet, ya sea en redes sociales, en chats de videojuegos o en cualquier otra vía que encuentren los depredadores para saciar su instinto.

No son avisos sin fundamento. Hace tres meses, la Audiencia Provincial de Baleares condenó a siete años de prisión a un joven que violó a un menor de 15 años en Ibiza después de contactar con él a través de Instagram y ganarse su confianza mediante conversaciones sobre videojuegos. Por ejemplo.

Es lo que se conoce como ‘grooming’, una práctica delictiva en la que un adulto contacta con un menor a través de internet para trabar amistad con él y con fines sexuales, un proceso psicológico de manipulación que ya sufren en torno al 13% de los menores, según la estimación de esta experta.

Pornografía accesible

En cuanto a la pornografía, infinitamente más accesible para los menores desde la explosión de internet, Ivorra, doblemente involucrada porque tiene dos hijos de 14 y 12 años, citó a su colega Mercedes Cimas con una frase que puede sonar demoledora para todos los padres preocupados por este problema: «Nuestros hijos no encuentran el porno. El porno les encuentra a ellos».

En este sentido, advirtió de que, por muchos filtros parentales que se instalen en los teléfonos móviles de los chavales, el riesgo de que accedan a contenido inapropiado es imposible de eliminar: «Aunque a un niño de 11 ó 12 años solo le instales el WhatsApp para que hable con sus amigos, en el grupo del colegio les acaban pasando ‘stickers’ generados por IA de pornografía infantil, de zoofilia... Te revuelve el estómago ver lo que ven ellos a esas edades. Y ver cómo eso les cambia».

Tanto les puede llegar a cambiar que los abusos sexuales se convierten en un predictor significativo de futuros problemas en la edad adulta como depresión, trastornos alimentarios, trastorno límite de la personalidad, abuso de sustancias o prostitución, según alertó Ivorra.