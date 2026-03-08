Toni, peluquero y estilista voluntario: "A mí me gusta dejar a la gente guapa para que Ibiza quede guapa"

"Estamos para ayudar" es el lema, asegura Joan Sillero, de la Associació de Voluntaris d'Eivissa que, en coordinación con el Ayuntamiento, realiza una nueva jornada de cortes de pelo solidarios en el Casal d'Igualtat este domingo, totalmente gratuitos, para los más necesitados. Esta iniciativa, apunta su presidente, surge para "paliar la dificultad a la que se enfrentan aquellos que no se pueden permitir ir al peluquero".

La jornada cuenta con una cita previa "para tener una previsión" pero, aunque no tengan cita, "se les atiende igual", puesto que entienden que no siempre es fácil para las personas vulnerables apuntarse a las actividades. "Aparte de la autoestima, se trata de preservar la dignidad de las personas", considera Sillero, que añade: "Sin la buena voluntad de los peluqueros esto no sería posible".

Los peluqueros voluntarios

José Calvo lleva 50 años cortando pelo y este domingo es uno de los tres peluqueros que se ha unido a la iniciativa. Él viene "desde la primera vez que se hizo", para "echar una mano y colaborar, no nos cuesta nada", explica el hombre, que añade: "Además, es divertido, nos lo pasamos bien". Comenta que de esta forma se solidarizan un poco con la gente, "con lo que podemos, con nuestros peines y nuestras tijeras". Lo que más le gusta es que "[los usuarios] se van muy contentos, les subimos la autoestima, también se sienten más personas porque van más arreglados y creo que eso vale mucho".

Toni es voluntario de la asociación, y comenta: "Yo ya estoy de vacaciones de por vida". Se ha jubilado. Eso no le impide llevar tres años pelando de manera solidaria, "y lo que nos queda, gracias a Dios", comenta. "Es muy agradable ayudar a la gente", explica el hombre, que añade: "Yo soy estilista, entonces, a mí me gusta dejar a la gente guapa, para que la isla quede guapa". Continúa comentando que lo que le gusta es "el arte de la peluquería" y que está "muy contento por ayudar": "Somos un equipo solidario, bienvenido, que cuando hay una persona que no puede desplazarse, les ayudamos en lo que podemos también".

Adrián Soler es el dueño de la barbería Bellas Artes Ibiza, que son los que proveen de materiales y máquinas a la jornada. Esta mañana se deja cortar el pelo por Samad, empleado de su barbería y uno de los tres voluntarios de la campaña. "Le comenté a Joan Sillero, 'voy a cortarme el pelo, así doy ejemplo aquí'", detalla Soler. Samad explica que lleva cortando pelo, de forma voluntaria, un año, pero cuatro años trabajando como profesional en España.

Cómo lo valoran los usuarios

En la sala de espera hay casi una decana de hombres esperando a recibir el corte. Muchos ya vienen con cita previa, mientras que otros se han apuntado el mismo día. Uno del segundo grupo es Morched Dridi, un joven argelino que acude por primera vez: "Me he enterado porque soy voluntario en Cáritas, allí me dijeron que había esta iniciativa", recuerda. "Creo que me cortaré el pelo, un poquito la barba, pero no me quitaré todo", sostiene sobre lo que le pedirá al peluquero. "Estoy muy agradecido, es un corte gratuito, que cuando no tienes dinero, ni trabajo, ayuda mucho", considera Dridi: "Tengo que estar agradecido a Dios y a las personas que hacen esto posible".

Mauro Reyes asiste por tercera vez a esta jornada y asegura que viene principalmente "por el corte", puesto que la oportunidad ofrecida le parece "excelente, porque uno no tiene dinero". Se alegra de que "se acuerden de las personas que están pasando por un mal momento, una mala situación". El hombre tiene una entrevista de trabajo este mismo lunes, por lo que espera que el corte le dé "mejor presentación", además de ir "más seguro a la entrevista".

Jonathan es otro joven que espera a ser atendido y explica que es también su tercera vez y que siempre le ha gustado cómo ha quedado. "Ahora mi situación no está muy bien que digamos, me es muy difícil poder costearme el corte", comenta el joven. Sabe de la iniciativa "por la calle", porque "la gente va preguntando y uno se acaba enterando".

Para David, un joven valenciano, es la tercera vez y también se enteró "por Cáritas, nos dijeron que había corte de pelo solidario". El corte de pelo cree que "está bien, porque no tenemos manera de pagarlo. Es una buena oportunidad para ir más aseado", añade David, que considera que "no hay mucho rato de espera" puesto que lleva "solo cinco minutos" su turno. Ya conoce a los peluqueros, "siempre vienen los mismos", apunta.

José Calvo realizando un corte de pelo este domingo en el Casal d'Igualtat. / J.A. Riera

La organización tras los cortes

"Barber Angels hace esto a nivel mundial y lo llevaron a cabo en Palma, que nos contactaron a los ibicencos para ver si lo podíamos hacer también", describe Sillero, que comenta que tuvieron que buscar "patrocinadores" para poder llevarlo a cabo. Los peluqueros mallorquines también suelen venir a Ibiza para la jornada, pero Sillero dice que esta vez han fallado porque "les han cancelado el ferri por la mala mar". Salvador Turigas, coordinador de la asociación, añade que "ahora se ha conseguido que se haga cada dos meses, porque antes se hacía una o dos veces al año". Y detalla: "Yo me ocupo de informar a la gente que realmente necesita estos eventos, gente sin recursos, en exclusión social, etcétera", además de asegurar que habla "personalmente" con las personas, para que puedan aprovecharse de la jornada.

Turigas, por su parte, agradece a Lola Penín, concejala de Vila y también presente a primera hora, por facilitar el espacio para poder llevar a cabo la actividad. Penín sostiene que han ido aumentando la frecuencia de los cortes "gracias a la voluntad de los peluqueros, es de agradecer que un domingo se lo dediquen a estas personas vulnerables". Y sentencia que "la imagen también sirve para subir la autoestima y están todos contentos con los looks que les están dando".