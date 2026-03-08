El buen tiempo dispara la afluencia al Parador de Ibiza, con colas y quejas por la falta de servicios básicos

El buen tiempo de este domingo ha disparado la afluencia de visitantes en el segundo día de puertas abiertas del Parador de Ibiza, en cuya puerta se han formado colas de hasta una hora.

Durante esta mañana soleada de este domingo, cientos de personas se han movilizado para subir hasta Dalt Vila con el interés de conocer el flamante edificio inaugurado hace apenas dos semanas, y que acogerá a los primeros clientes este martes 10 de marzo. La fila para acceder al interior del antiguo castillo de la ciudad amurallada se inicia en la zona de es Soto y llega hasta la puerta del Parador, cuyo acceso se encuentra en la plaza de la Catedral. También hay que hacer cola ya en el interior.

Colas para acceder a las estancias de el Parador de Ibiza. / Alejandra Larrazabal

Algunos visitantes explican a Diario de Ibiza que el tiempo de espera para poder acceder al recinto es de casi una hora y que para poder visitar las estancias, habitaciones y zonas comunes, hay que hacer cola media hora.

Además, muchos preguntan dónde pueden tomar algo "porque tienen sed y no hay nada cerca" abierto, destaca otra visitante, y señala que quienes han subido hasta Dalt Vila con sus perrillos "han tenido que darse la vuelta porque no les han dejado entrar" en el nuevo hotel de la cadena de Paradores de España.

El Parador de Ibiza, que se inauguró el 23 de febrero, abrió sus puertas al público por primera vez este sábado en una jornada condicionada por la lluvia de la borrasca 'Regina'.