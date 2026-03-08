Un centenar de personas se reúnen para celebrar los 30 años de la victoria de Ibiza y Formentera al Senado

Un centenar de personas se reunieron la noche de este sábado en un restaurante de Sant Antoni para recordar y celebrar el 30 aniversario de la victoria de Eivissa i Formentera al Senat, la candidatura unitaria al Senado impulsada por partidos progresistas y personas independientes que supuso una "hito histórico" al ganar a la derecha con Pilar Costa e Isidor Torres, suplente en la lista que asumió el cargo de senador en 1999.

Durante el acto, Pilar Costa, según se explica en una nota de prensa, destacó que la experiencia "fue una muestra de la generosidad de los partidos para que el proyecto en conjunto saliera bien". Según añadio, gracias a "todo aquello, después fue posible que vinieran victorias posteriores", en referencia a los triunfos electorales en el Consell Insular, en diferentes ayuntamientos y también al primer gobierno progresista en las Illes Balears, donde el pacto de Ibiza y Formentera fue clave para la investidura del presidente Francesc Antich. Precisamente a la cena asistió la última presidenta balear socialista y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Un futuro por delante"

Costa también señaló que, "aparte de celebrar hitos del pasado, tenemos que pensar que tenemos un futuro por delante por el que tenemos que luchar, con nuevos retos como es el tema de la vivienda". La expresidenta insular, exconsellera y ahora diputada regional, citó la preocupación actual por los acontecimientos internacionales y afirmó que "por muy pequeños que seamos nosotros, tenemos que trabajar para dejar un mundo mejor".

Un momento de la cena para celebrar los 30 años del pacto progresista al Senado. / Eivissa i Formentera al Senat

La exsenadora hizo además un llamamiento a que "el espíritu del 96 tenga continuidad en el futuro". "Tenemos que continuar con este compromiso político, tenemos que seguir mirando hacia adelante", reiteró Costa, y animó "a que este espíritu que nació en 1996 también pueda ir bien a partir del año 2027".

La celebración contó con la presencia de muchas de las personas que participaron en la candidatura unitaria de los partidos de izquierda de aquel momento —PSOE, Esquerra Unida, Els Verds, ENE y ERC—, así como de independientes que colaboraron en la campaña.

La ilusión de Juanjo Ferrer

El actual senador, Juanjo Ferrer, también intervino para felicitar a las personas que hicieron posible aquella candidatura y recordó la ilusión que generó la propuesta unitaria al Senado en 1996, que él vivió como estudiante fuera de Ibiza. "Fue la primera vez que voté por una opción política", rememoró Ferrer, quien expresó su agradecimiento y felicitación a Pilar Costa y a todas las personas que lograron "ese hito histórico de cambio", que posteriormente tuvo continuidad con la victoria de Pere Torres Casetes en 2008 —quien también asistió al acto— y, finalmente, con las victorias de Juanjo Ferrer y Neus Massanet en 2023.

Por su parte, Josep Ramon Balanzat, que fue coordinador de la campaña de 1996, relató algunas anécdotas de lo que definió como un "caos creativo" que "no podía terminar de mejor manera". Una experiencia que, según destacó, "ha tenido hijos", y citó las victorias de Casetes y de Juanjo Ferrer, "hijos de esta experiencia unitaria que ha continuado".

Balanzat concluyó su intervención señalando que "la cultura de pacto que tienen estas islas es un valor que no podemos perder".