Catalina Salom, directora del Institut Balear de la Dona (IbDona): «Un 90% de las llamadas al Servicio 24 horas son por violencia de género»

El Govern centra la campaña de este 8M en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿En qué punto estamos en las Pitiusas?

Ibiza y Formentera siguen la línea de Balears. Tal vez en Formentera, por ser más pequeña, los recursos son los que son, pero diría que hay mucho camino hecho. Siempre miro en positivo: los pasos que se han hecho, cómo hemos ido calando en la sociedad, su implicación y el camino que nos queda por recorrer. Pero estamos en la línea del avance. Mirar adelante, qué sociedad queremos y en qué aspectos debemos incidir más.

¿En qué ámbito considera que hay más desigualdad hoy en día?

Creo que hay flecos de desigualdad, pero creo que sobre todo en el tema de la violencia. La violencia estructural hace que las mujeres estemos en inferioridad de condiciones por diferentes aspectos: emocionales, sociales... Es una problemática que se debe abordar de manera multidisciplinar y que engloba muchas áreas.

¿Qué otros flecos hay?

El año pasado centramos el 8M en mujeres y discapacidad, en que tenemos que dar un paso valiente, un paso en el que los recursos sean cada vez más accesibles. Este año hemos puesto el foco en mujer y deporte, porque creemos que también se ha hecho mucho trabajo. Damos pasos en igualdad y seguimos abriendo este camino que hace que deportistas [baleares de trayectoria internacional y laureada] como Alba Torrens [jugadora de baloncesto] o Cata Coll [jugadora de fútbol], sean referentes.

Además de cómo percibe la sociedad los deportes, existe la brecha salarial. ¿Cómo impulsa el IbDona políticas para reducirla?

No podemos incidir en este tema. Tenemos que ser conscientes de hasta dónde llegamos. Creo que sobre todo tenemos que ponernos hitos realistas. Siempre lo digo cuando sacamos un plan, como el Plan Autonómico para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres y Niñas o el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Tenemos que asumir acciones que realmente podamos cumplir. Pienso en pequeñas acciones y quizá más ambiciosas, que sean de nuestra competencia y que podamos evaluar.

Hay discursos sociales y políticos que amenazan el trabajo de nuestras antecesoras. ¿Percibe que ponen en peligro los avances alcanzados?

Todos los extremos son... No sé qué palabra utilizar, pero creo que se tiene que trabajar desde el consenso, la moderación... Por ejemplo, si se refiere a la juventud, creo que en las redes sociales ha calado un discurso de extrema derecha. ¿Es respuesta a una extrema izquierda? No se lo sé decir. Pienso que tenemos que llamar a las cosas por su nombre y defender que existe una desigualdad. Estamos haciendo trabajo, tenemos que hacer políticas públicas valientes entorno a la igualdad y que den respuestas a cómo está la sociedad en este momento. Tenemos que apostar para que este retroceso no cale en estas políticas y creo que está en nuestras manos, las de los medios de comunicación... Y hay que actuar desde todos los ámbitos.

¿Cómo se actúa en materia de juventud?

Tenemos las mesas locales de coordinación. En ellas, a veces nos dicen que una parte del profesorado encuentra limitaciones a la hora de trabajar según qué tema con el alumnado. Entonces, ponemos remedio. Formamos, empoderamos, intentamos que las chicas no vean como conducta normal el hecho de que su pareja les pueda mirar el móvil o tenga su geolocalización...

¿Es común encontrar estos casos?

No es que sea común, pero cuando no había móviles no se encontraba esta situación. La globalización, cómo hemos avanzado, hace que después hayan este tipo de conductas y creo que tenemos que incidir en el discurso de respeto a la persona, a los valores que hacen que podamos seguir avanzando y no normalizar situaciones.

El Servicio 24 horas del IbDona recibe cada año más llamadas. Más de 4.700 en 2024, de las cuales más de 500 eran de las Pitiusas. ¿A qué lo asocian?

Encontramos un pico el año pasado cuando empezamos a hacer mucha más difusión del servicio. No solo atendemos a las mujeres, también a la ciudadanía en general, como a los profesionales que trabajan en recursos no especializados. El hecho de dar difusión del servicio, tener la mesa local de coordinación, hacer que el servicio y la línea fueran gratuitos para llegar a las mujeres más vulnerables... Adaptamos el servicio a mujeres con discapacidad visual, hicimos panfletos en braille... Todo ha hecho que llegasen más mujeres.

¿Qué perfil tienen?

Mujer de entre 30 y 50 años, aunque es verdad que cada vez aparecen más de 65. Son mujeres españolas, que residen en el territorio y, normalmente, un 90% de las llamadas son por violencia de género. Este es el perfil general de llamadas que recibimos. El hecho de que acudan a nuestro servicio no quiere decir que luego sean la mayoría que van a recursos de atención especializada o hayan puesto una denuncia. En cambio, no podemos hacer un perfil de mujer víctima, porque cualquier mujer es susceptible de serlo. Ni el estatus ni la condición social y económica ni los estudios lo determinan... Cualquiera, desgraciadamente, puede ser una mujer víctima.

¿Cómo hacen el seguimiento de los casos?

Tenemos una herramienta informática en la que se vuelca toda la información. La del Servicio 24 horas y la del servicio de atención especializada. Los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera vuelcan información y nos coordinamos. Cuando una mujer entra en el servicio, sabemos si ha habido un recurso o no, en qué proceso está... Y una mujer que ha tenido una primera atención telefónica después puede pedir el servicio de acompañamiento. Con éste se la puede acompañar al juzgado, al hospital, a donde sea. También puede haberse desvinculado del servicio y pedir que se la vuelva vincular...

¿Las usuarias siempre continúan el proceso o hay de las que solo llaman una vez por temor?

Normalmente siguen porque para entrar en el Servicio de 24 horas o derivarse a un recurso de los consells -que dan atención social, jurídica y psicológica-, no hace falta interponer una denuncia, que es lo que les crea un poco más de respeto. Suelen venir y les atienden personas que tienen una formación específica para hacerlo.

¿Detectan dificultad en confiar en el sistema cuando ocurren casos como el de la mujer que está desde el 15 de febrero en la UCI en Ibiza? Su pulsera no funcionó.

Creo que hay que ser realista, transparente y llamar las cosas por su nombre. Es un sistema que se vende como una protección total, pero no es así. Luego se habla de si hay cobertura o no, de que si el agresor pasa por delante y salta... Tenemos que saber qué tipo de dispositivo se tiene. Tanto la Guardia Civil como la familia dijeron que el dispositivo sonó cuando el agresor ya estaba en la casa y tuvo tiempo de hacer lo que hizo. El Gobierno central no puede mirar hacia otro lado. Estamos hablando de un dispositivo que hace que muchas mujeres estén tranquilas y creo que no sería producente dar un mensaje de miedo. Pero deberíamos saber exactamente qué pasa con este dispositivo. Dos días después de lo sucedido en Ibiza pedimos una reunión a la Delegación del Gobierno y aún no se nos ha atendido.

Entiendo que lo que pide el Govern es que el Gobierno informe adecuadamente.

Que sean realistas. Que digan lo que pasa y, paralelamente, le pongan remedio y hagan un aparato que funcione. Al menos, si el que tenemos es el que hay que aguantar, que no digamos: ‘Todas las mujeres están protegidas’. Quizá habría que dar otro discurso. Yo lo comparo con el Servicio 24 horas. Había acompañamientos que quedaban fuera, ¿qué hicimos? Contratamos a más personal. A veces me da la impresión de que esta ministra [la de Igualdad] no tiene ni idea del miedo que pueden sufrir estas mujeres. Creo que tenemos que ser más empáticos y tenemos que ponernos en el lugar de las víctimas.

¿Repercute de alguna manera en que el IbDona tengan que hacer más trabajo para garantizar la seguridad y la confianza de las mujeres?

No tenemos competencias en protección. Dentro de nuestras competencias, hacemos todo lo que nos piden las mujeres víctimas. Poner más horarios, mejorar el convenio con el 112, que era un convenio caducado desde 2010... Hacemos formaciones a los profesionales de Emergencias. Sabemos que tendremos que seguir mejorando porque surgirán nuevas formas de violencia o rendijas en las que mejorar y harán falta más recursos. Cada cual tendría que ser igual de responsable en sus competencias.

¿Hay previsión de entregar más pisos puente como el que se entregó en enero a la Oficina de la Dona?

Cuando el Ibavi haga nuevas promociones, habrá un porcentaje reservado, porque tenemos un convenio de pisos puente. Trabajamos en coordinación con los consells y dando respuesta a las necesidades. Siempre me dicen: ‘A Mallorca le has dado más’ pero porque había la posibilidad. En cuanto en Ibiza haya, claro que sí.

Me hablaba de los porcentajes de las llamadas, ¿a qué corresponden el otro 10%?

Noticias relacionadas

Otros tipos de violencia. Psicológica, económica, sexual... Pero la de género ocupa la mayor parte.