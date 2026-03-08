La Aemet activa una nueva alerta amarilla por lluvias en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por lluvias en Ibiza y Formentera, donde prevé para este martes precipitaciones que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según figura en el aviso meteorológico, la alerta estará en vigor en las Pitiusas entre las 10 de la mañana y la medianoche, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se produzcan lluvias de mayor intensidad. La Aemet sitúa el episodio en nivel de peligro bajo, aunque advierte de que las precipitaciones podrán ser localmente intensas a lo largo de la jornada.

De cara al lunes, la Aemet prevé en Ibiza y Formentera una jornada también marcada por la inestabilidad, aunque sin aviso activado. En ambas islas se esperan intervalos nubosos durante buena parte del día, con posibilidad de chubascos, sobre todo durante la madrugada y la mañana.

La previsión apunta a un martes marcado por la inestabilidad, con tormentas y una probabilidad de lluvia del 95% tanto en Ibiza como en Formentera. El miércoles, el tiempo seguirá siendo variable y todavía se esperan precipitaciones, aunque con menor intensidad.

En el conjunto de las Baleares, la Aemet anuncia cielos nubosos o cubiertos y la posibilidad de granizo ocasional. La agencia también apunta a la probabilidad de bancos de niebla matinales y brumas.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios entre el lunes y el miércoles. En Ibiza, las mínimas oscilarán entre los 9 y los 10ºC, mientras que las máximas se moverán entre los 16 y los 17ºC. En Formentera, los valores serán algo más suaves y estables, con mínimas de 12ºC y máximas de 16ºC durante los tres días, de modo que el termómetro se mantendrá prácticamente sin variaciones en el inicio de la semana.