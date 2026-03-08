8M: Nueve de cada diez víctimas de prostitución en Ibiza son sudamericanas

Aproximadamente el 90% de las mujeres víctimas de prostitución en Ibiza son de origen sudamericano. Colombia es el país mayoritario en esta estadística con diferencia, ya que seis de cada diez víctimas en la isla proceden de este país, seguido por Venezuela, que supera el 15%.

Así se desprende de los datos recopilados por Médicos del Mundo y que este sábado presentó la psicológica de la organización solidaria Marta Martínez durante su participación en las II Jornadas de Psicología de Balears, organizadas por el Colegio Oficial de Psicologia de Balears (Copib) y celebradas en el auditorio del Centro Cultural de Jesús.

Martínez recalcó que Médicos del Mundo es la única entidad que trabaje en Ibiza con víctimas de explotación sexual y explicó que la organización define la prostitución de la siguiente manera: «Una forma de violencia machista y la expresión máxima de las desigualdades de género».

Durante su comparecencia en la ponencia que abrió la segunda jornada del evento, apuntó que en la isla, «se vende una historia de fiesta, drogas y prostitución», por lo que es un tema especialmente candente del que, en realidad, se sabe bien poco. Y lo que se sabe, en muchas ocasiones, está distorsionado por visiones irreales que brotan de internet. «En según qué plataformas se vende una imagen de maravilla de la prostitución que no es real», dijo, en referencia a portales como OnlyFans.

La paradoja de la ayuda

Además de la nacionalidad de las víctimas atendidas, la psicóloga también reveló que la franja de edad más recurrente es de 25 a 34 años, con más de un centenar de mujeres atendidas, seguida por la de 35 a 44 años, con más de setenta. Cerca de las cuarenta se encuentran otras dos franjas, las de 18 a 24 y la de 45 a 54 años.

A la hora de meter la lupa en los problemas que arrastran todas esas mujeres, Martínez relató que «en el 99,9% de los casos» comprueban que han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia o víctimas de algún otro abuso intrafamiliar. «Los abusos son un factor muy importante de predicción de la prostitución», aseveró.

Y en cuanto a las vías que buscan para mejorar las vidas de todas esas mujeres, comentó que esa labor muchas veces resulta especialmente complicada porque les piden a las víctimas «justamente aquello que no pueden hacer». Porque las víctimas arrastran secuelas psicológicas que les impiden analizar correctamente la realidad. Por contra, sus mentes les lanzan mensajes como el siguiente: «Necesito ponerme en riesgo para que mi identidad tenga sentido».

Recuperar la autoestima

Otra de los obstáculos que se interponen en la recuperación de las víctimas de prostitución es el apego que sienten por los perpetradores de su prostitución: «Puede ocurrir que su única figura de apego sea el putero de turno. Y a veces, esa figura es lo único que las sostiene».

Otra de las expertas que participó en la ponencia fue Beatriz Jiménez, una de las tres trabajadoras en las Pitiusas del Servicio de atención a víctimas de violencias machista del Govern balear, que cuenta con un teléfono gratuito (900 178 989) disponible las 24 horas del día para víctimas de cualquier tipo de violencia: física, psicológica, sexual, económica...

«Los maltratadores siempre creen que lo que les pasa es culpa de ellas, y ellas adoptan esa visión. Pierden su autoestima y se desconectan de ellas mismas. Nosotras intentamos ayudarlas a que recuperen todo eso», desgranó la psicóloga. El servicio donde trabaja es una puerta inicial hacia la recuperación de víctimas, que en esos primeros momentos lo que más necesitan es «sentirse acompañadas en un momento especialmente vulnerable». «Una de nuestras principales funciones es que sepan que no están solas», abundó.

Según detalló, es muy frecuente que las víctimas lleguen «muy pérdidas» e incluso «sin conciencia de estar sufriendo un maltrato». De ahí la importancia de esa labor psicológica para que cambien de paradigma y comprendan que deben «salir del tiesto» y abandonar «una relación vertical de dependencia» con sus maltratadores.

La psicóloga recordó que los recursos que ofrece el servicio son gratuitos, incluido el asesoramiento jurídico, para que el posible coste económico de la ayuda no suponga una barrera. Una vez realizado este primera atención, el servicio realiza la derivación hacia otros recursos para que la recuperación siga progresando.