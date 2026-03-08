8M en Ibiza: en nombre de la víctima de la brutal agresión de Sant Antoni

El recuerdo a la víctima de la brutal agresión machista de Sant Antoni presidió este domingo la celebración del Día Internacional de la Mujer en el paseo de Vara de Rey de Ibiza, donde se concentraron unas 150 personas, según la estimación facilitada por Delegación de Gobierno. Tres semanas después del ataque perpetrado por su expareja y que mantiene esta mujer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una persona muy cercana a ella se encargó de leer el manifiesto que culminó la jornada reivindicativa en el centro de la ciudad.

«Justicia es contar con un sistema público de protección que sea verdaderamente efectivo. Donde el fallo de una pulsera o el cálculo de distancias en una orden de alejamiento no ponga en riesgo la vida de ninguna mujer más. Compañeras agredidas de Sant Antoni: ¡No estáis solas, tenéis toda nuestra fuerza!», arengó Paula Romero, encontrando una respuesta afectuosa y ruidosa respaldada por los bombos de la batucada, en un momento emotivo en Vara de Rey. Su mención en plural hacía referencia a la hermana y la madre de la víctima, que también fueron atacadas por el agresor el día de los hechos.

«A mí me toca de cerca y es algo que se podría haber evitado. Se tenía que haber puesto más distancia en la orden de alejamiento. Si se ponen tan pocos metros, ¡cómo va a llegar la policía! Si no llegó ni la ambulancia a tiempo. Deberían rectificar esas distancias. Hasta que no pasa, no hacen nada», reclamó Romero a Diario de Ibiza tras la lectura del manifiesto, mientras iba recibiendo felicitaciones de sus compañeras, conscientes de que era un día muy especial para ella.

Lectura del manifiesto del 8M. | VICENT MARÍ

Frente a la ultraderecha

La intención de la organización era hacer «algo significativo» para resaltar el caso de Sant Antoni, registrado el pasado 15 de febrero, pero finalmente se optó por una simple mención en el manifiesto por «respeto a la familia», según detalló Dessiré Ruiz, de la Associació de Dones Progressistes d’Ibiza. «Obviamente, queríamos rendirle homenaje a ella, a su madre, a su hermana y a todas aquellas mujeres que están en situaciones similares o que son potencialmente posibles víctimas», recalcó.

La concentración también contó con representantes de la izquierda política como Milena Herrera, diputada del PSOE en el Congreso, o el secretario general del partido en Ibiza, Vicent Roselló, quien denunció que «hay un sector político anclado en la derecha, y sobre todo en la extrema derecha, que niega que las mujeres tengan que tener los mismos derechos, que puedan hacer las mismas reivindicaciones y que puedan continuar evolucionando». «Hay una ola negacionista que viene sobre todo de Vox y que está haciendo mucho daño porque es un altavoz reaccionario en contra de los derechos de las mujeres, de su desarrollo y su identidad», añadió.

Derechos en peligro

Esta denuncia también formó parte del manifiesto, en el que se alertó de «los discursos fascistas globales y locales, el retroceso de derechos y las guerras imperialistas». «Hoy hacemos un llamamiento a defender cada uno de los derechos conseguidos porque estos no son negociables y los defenderemos ante cualquier ataque, incluyendo la persecución y el acoso sistemático que recibimos hoy muchas feministas desde la manosfera por el simple hecho de dar nuestra opinión y defender nuestra dignidad al espacio público», se escuchó.

Desde la Comisión 8M también quisieron poner el acento en que los derechos de las mujeres «no son un regalo, ni una concesión», sino «el resultado de décadas de lucha feminista de las mujeres trabajadoras dentro y fuera de casa, de las estudiantes, de las sindicalistas y luchadoras en colectivos feministas que han luchado antes de nosotras». «Gracias a ellas hemos conquistado derechos sociales, laborales, sexuales y hemos hecho posible una vida más diversa y más digna. Pero los derechos también se pueden perder», alertaron.

Además, las manifestantes también exigieron «justicia ante todas las violencias machistas», ya sean «físicas, psicológicas, sexuales, económicas o institucionales». «Justicia ante la cultura de la impunidad y del silencio. Ante las agresiones que también se dan en contextos de ocio y turismo, en el ámbito laboral, en escuelas e institutos; queremos prevención efectiva y reparación para todas», demandaron.