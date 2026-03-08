8M en Formentera: "El mundo está inmerso en una ola reaccionaria en la que el fascismo y las guerras se extienden"

"Todas estamos un poco rotas, pero acá estamos", reivindica F.I.G.A., colectivo feminista de Formentera en la jornada del 8M. El día se inicia con la XII edición de la Caminata y Carrera de la Mujer, que se organiza cada año en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. En ella participaron alrededor de 400 personas, que han caminado o corrido desde Sant Francesc hasta Can Marroig.

Tras ello, en la plaza de la Constitución ha tenido lugar una "colgada de carteles" con mensajes reivindicativos y, a las 13 horas, la concentración y la lectura de manifiestos, uno por parte de la asociación Espai Dones y otra por el colectivo F.I.G.A. También ha participado el grupo de batucada de Bloco Colubraria.

Posteriormente, un centenar de personas, entre ciudadanos y representantes políticos de Sa Unió, GxF y PSOE, además de la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, han participado en la concentración en la plaza.

Lectura de los manifiestos

El manifiesto de F.I.G.A. ha hecho hincapié en un "feminismo interseccional" a través del lema 'El feminismo será antirracista, anticolonialista, antipatriarcal, antisionista, transincluyente, o no será', además de arremeter contra los estereotipos de género: "Nos mandan a ocupar nuestro tiempo libre para encajar en estereotipos impuestos por un sistema en el que no tenemos voz, en el que no se nos escucha". En ese sentido, apelan a la unión de las mujeres, "somos más, somos todas, estamos juntas". F.I.G.A. denuncia que a las mujeres "nos persiguen e intentan callarnos; piden silencio, las locas gritan muy fuerte y cansan. Nos quieren solas y con miedo", pero ante ello, piden más unión y gritos.

El manifiesto de Espai Dones embiste contra algunas redes sociales: "Rechazamos frontalmente espacios como OnlyFans, que blanquean el negocio del sexo y normalizan la explotación sexual o presentan la cosificación del cuerpo femenino como un acto de libertad", explican, y añaden: "Son entornos perversos para los niños que absorben la misoginia a través de sus contenidos, por ello, se hace imprescindible enseñar a los niños nuevas formas de ser hombres, masculinidades que no reproduzcan el control, la dominación ni la violencia".

El manifiesto de este colectivo pide medidas concretas "desde el Estado hasta el Consell de Formentera", de trabajar en la "coeducación", que consideran "es clave para el futuro de nuestra sociedad": "Hoy queremos reivindicarla más que nunca y exigir la inmediata renovación del Plan de Coeducación de Baleares. Proteger a las niñas y los niños de hoy es la inversión más urgente que podemos hacer por la igualdad de mañana". Asimismo, consideran indispensable "la restricción a los espacios digitales como mecanismo de protección de las y los menores en este salvaje oeste", en referencia al libre albedrío que tienen en la actualidad los adolescentes en su uso de las redes sociales.

Puntos en común

En ambos manifiestos reina el sentimiento contrario a la guerra y a la violencia contra las mujeres. El de F.I.G.A. hace hincapié en la problemática de la violencia de género y recuerda a las mujeres asesinadas este año: "Nos acosan, nos vulneran, nos agreden, nos abusan, nos matan y aun así, acá estamos", mantienen. "Por las que no pueden estar, estamos juntas en la plaza", agregan. Sobre la guerra, recuerdan a las más de 150 niñas asesinadas "con total impunidad, y nos lo gritan en la cara". Aseveran que "quieren que lo sepamos, dicen que pueden hacer lo que quieran".

Desde Espai Donen comentan: "Vivimos un momento decisivo, grandes cambios ideológicos, mediáticos y en las formas de relacionarnos, impulsados o acelerados por las redes sociales y los medios de comunicación, que están transformando nuestra convivencia. Y estos cambios no se dan solo en España: basta mirar hacia Europa, hacia América, hacia Rusia y hacia Oriente Medio para constatar que el mundo está inmerso en una ola reaccionaria en la que el fascismo y las guerras se extienden".