8M: Amparo López homenajea en Sant Joan a tres pintoras que retrataron la Ibiza de los años 70

La artista Amparo López, con motivo del Día de la Mujer, presentó este sábado en Sant Joan una exposición dedicada al universo del arte naíf inspirado en la Ibiza de los años 70. La muestra, celebrada en la Sala Parroquial de la localidad y organizada por el Grup Cultural de Sant Joan, acoge una serie de obras realizadas en acuarela que reinterpretan, desde una mirada actual, el legado de tres pintoras que retrataron la esencia de la isla: Ingeborg Gauger, Margot Tate y Sylvia Huber Gaensslen.

López asegura que estas artistas a las que le rinde homenaje "destacaron por captar en sus creaciones la atmósfera de Ibiza, la vida cotidiana de sus habitantes y las tradiciones vinculadas al campo y al mar". Sus pinturas reflejan paisajes, trabajos agrícolas y escenas marineras cargado de sencillez. El estilo naíf se caracteriza por colores brillantes y composiciones claras, transmitir una sensación de alegría, autenticidad y vitalidad que continúa influyendo en el arte contemporáneo.

La artista detalla que las piezas expuestas en la muestra son "reinterpretaciones personales basadas en la admiración y el respeto hacia estas creadoras". Cada obra simboliza su fuente de inspiración, incluyendo el nombre de la pintora correspondiente, con el objetivo de mantener vivo su legado y acercarlo al público desde una perspectiva actual.

Momentos de la exposición de Amparo López. / Amparo López

Estilo de la obra

Todas las obras han sido realizadas con acuarela y tinta sobre papel, y están enmarcadas con cristal antirreflectante. Algunas de ellas se inspiran en postales adquiridas por la artista durante su primer viaje a Ibiza en el verano de 1974, recuerdos que ha conservado durante más de cinco décadas.

Según explica la propia López, el proyecto 'Ibiza naif años 70' nació tras su jubilación. Fue entonces cuando comenzó a estudiar acuarela y decidió retomar aquellas antiguas postales de Ingeborg Gauger que tanto le habían impresionado en su juventud. "Me gustaron tanto que las he conservado conmigo año tras año, a pesar de mis múltiples cambios de domicilio", recuerda.

A partir de esas imágenes comenzó a pintar inspirándose en ellas, como una forma de aprendizaje artístico y también como una manera de redescubrir los paisajes, las casas, las gentes y las labores tradicionales de la isla. Cuando terminó de reinterpretar la obra ibicenca de Gauger que pudo encontrar, amplió su proyecto hacia otras artistas naíf que también vivieron y trabajaron en Ibiza en los años setenta, como Margot Tate y Sylvia Huber Gaensslen.

La artista señala que lo que más le atrae del estilo naíf es su intenso colorido y la sencillez de sus composiciones. Las obras suelen emplear paletas de colores primarios y secundarios puros, perspectivas planas y escenas cotidianas que transmiten mensajes claros y directos. Los personajes aparecen representados mediante figuras simplificadas que reflejan momentos de vida comunitaria y felicidad.

"Me atrae porque evoca alegría, inocencia y optimismo. Refleja una visión positiva de la vida a través de momentos sencillos y placenteros", explica López. Para ella, la simplicidad en la forma y el color permite al espectador conectar emocionalmente con la escena y realizar su propia interpretación.

Las artistas

Interpretación de 'Diosa Tanit' de Ingerborg G. / Amparo López

La pionera del diseño de moda Adlib y pintora autodidacta, Ingerborg Gauger, piso Ibiza por primera vez en 1970 y tras instalarse en Sant Agustí dedicó su vida al arte, pintaba de estilo naíf, con colores vivos, escenas cotidianas de las Pitiusas. En 2006 donó tres de sus obras al Consell de Ibiza.

Interpretación de 'El buen vino' de Sylvia H. G. / Amparo López

La artista suiza Sylvia Huber Gaensslen, se trasladó a Ibiza en la década de los 70. Mostró interés por las escenas cotidianas de la Ibiza de la época, que plasmó en sus obras con colores vibrantes y simples.

Interpretación de 'La comida' de Margot T. / Amparo López

Margot Tate, nacida en Alemania, llegó a la isla en 1933 y se instaló en Sant Antoni. Sus obras, que también reflejan la cotidianidad de la Ibiza setentera con colores alegres, eran firmadas con la representación de su perra, quien la acompañaba a todas las salidas que realizaba para pintar. Tate falleció en 1984 en la isla.

La exposición también tiene un carácter especial, puesto que todas las obras han sido creadas sin ánimo de lucro. Las personas que visiten la muestra y deseen llevarse alguna pieza podrán hacerlo pagando únicamente el coste del enmarcado.

Con este proyecto artístico Amparo López busca mantener vivo el recuerdo de aquellas pintoras que retrataron la Ibiza tradicional y compartir con el público la influencia que su obra ha ejercido en su propio proceso creativo. Una forma de tender un puente entre el pasado y el presente a través del color, la memoria y la sensibilidad del arte naíf.