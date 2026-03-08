Más de 500 candidatos para 700 puestos de trabajo en oferta

Más de 500 candidatos, 38 empresas y cerca de 700 puestos de trabajos ofertados. La feria de empleo ‘Vesxfeina’ une bajo un mismo paraguas a trabajadores y empresas de diversos sectores este sábado en la sede en Ibiza de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La jornada comienza tranquila, con algunos candidatos que desafían la lluvia de primera hora de la mañana y esperan en la entrada el inicio de la cita.

El grueso de personas llega, sin embargo, conforme avanza la mañana, cuando ya amaina el temporal e incluso se vislumbra algún rayo de sol. «Son 573 la personas inscritas y con cita en la jornada de hoy, pero por nuestra experiencia en otros años, siempre acude más gente que no se ha registrado previamente», explica Álex Minchioti, concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Vila.

Como ocurre también en la feria de empleo de Sant Antoni, celebrada el pasado viernes, el concejal destaca la dificultad de muchas empresas en los últimos años para encontrar empleados cualificados y que, de nuevo, son más los puestos ofertados que los inscritos en la jornada. «Es muy difícil que alguien que quiera trabajar se vaya hoy de aquí sin empleo», destaca Minchiotti».

Entrevistas en la feria de trabajo de Ibiza / Vicent Marí

Una de estas personas que desde primera hora acude a la feria es Fredi Vera. «Busco trabajo sobre todo para la temporada, porque es de lo que más hay. Muchas de las empresas con más puestos [en la feria] son hoteles. Pero si surgiera sí que me gustaría algo más fijo para todo el año», explica el joven, quien cuenta que tiene experiencia como camarero.

Otra mujer, que prefiere no dar su nombre, viene a ‘Vesxfeina’ con los deberes hechos. Ha estudiado previamente en la página web de la feria de ocupación cuáles son las empresas participantes y los puestos que ofrecen, de manera que ha podido ver previamente cuáles eran las que más le interesaban. «Está muy bien que publiquen por adelantado en la web las ofertas. Te da más margen para prepararte bien para la entrevista, porque son muy breves, de tan solo cinco minutos, y así vas a tiro hecho sin perder el tiempo ni hacérselo perder al entrevistador. El tiempo es muy valioso», cuenta la mujer, quien valora muy positivamente este tipo de ferias, en las que hay un primer «contacto cara a cara». «Honestamente, te cansas de tirar currículums en internet y que nadie te conteste. Así ya se llevan una primera impresión de ti», declara.

Siete entrevistas

María de la Regla ya tiene un trabajo por las mañanas, aunque busca otro con el que poder compaginarlo a partir de las 16 horas y, de paso, preguntar qué opciones hay para su hija. «He hecho siete entrevistas en este rato, estoy muy contenta», afirma entusiasmada María, quien visita la feria junto a una compañera de trabajo. «Soy contable de profesión, aunque a mí no me importa trabajar de otra cosa. Hoy vengo buscando de mantenimiento o de limpieza, que pueda compatibilizar con mi actual trabajo», explica María. «También he preguntado por trabajos para mi hija. Ella vive actualmente en Madrid pero le está costando encontrar empleo en su sector y se plantea venir a Ibiza también», añade la mujer.

De las 38 empresas presentes, Palladium y Barceló son con diferencia las que más vacantes ofrecen en esta feria, con 96 y 91 puestos disponibles, respectivamente. El sector hotelero se encuentra principalmente en la primera planta de la UIB, donde las empresas se reparten entre dos aulas. Son también las que acumulan una mayor fila de candidatos, como es el caso del recientemente inaugurado Parador de Dalt Vila, que desde la apertura de la feria no ha parado de atender a candidatos para laos cinco únicos puestos que tienen por cubrir. «Nosotros tenemos la plantilla prácticamente cubierta», explica Eulalia, técnico de recursos humanos de la empresa. «Queremos sobre todo guardar currículums por si a lo largo de la temporada necesitamos algún refuerzo», indica.

Candidatos esperan su turno de entrevista / Vicent Marí

La situación del Parador contrasta con la de otros hoteles como Petunia, cuyos responsables aseguran tener dificultades cada año para terminar de completar sus equipos. «El 80% de nuestra plantilla repite cada verano con nosotros desde hace dos o tres años, pero encontrar ese 20% restante es siempre muy complicado», reconoce Mery, responsable de recursos humanos de la empresa. «Es una dinámica que se repite cada verano, además de que muchas veces, cuando ya tenemos ese 20% que nos falta, siempre hay algún trabajador que se va en plena temporada de verano a otra empresa. Es una faena, pero no queda otra que seguir buscando», lamenta Mery.

Vibra Hoteles

Tampoco ven la situación nada fácil en Vibra Hoteles, quienes estuvieron también el viernes en la feria de empleo de Sant Antoni ‘Activa’t Portmany’ en busca de empleados para completar la plantilla. «El primer hotel lo abrimos el 27 de marzo, por lo que ya mismo vamos a empezar a llamar a los candidatos que nos han dejado currículums», explica Maribel, trabajadora de la empresa. «Ayer [por el viernes] recogimos entre 90 y 120 currículums en Sant Antoni y hoy [por ayer] esperamos poder recoger los mismos», analiza esta profesional de la hotelera con más camas en la isña de Ibiza.

No todos los trabajos, sin embargo, son en el sector hotelero ni de temporada. «Esta feria, una de las cosas buenas que tiene es que hay empresas de todo tipo, con sectores variados y vacantes fijas y de temporada», explica Minchiotti.

Es el caso, por ejemplo, de Ibiza Hike Station, que busca ampliar su equipo con personal administrativo, de marketing y de redes sociales y guías de montaña certificados. También de la Gestoría Cardona, Gasifred, Eroski, Aqualia o Valoriza.