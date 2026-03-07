Marta Laavigne, vecina de Ibiza, sobre la Fira Medieval: "Yo cambiaría el precio porque somos residentes, no turistas"

La Fira Medieval de Ibiza se acerca un año más y, como cada primavera, Dalt Vila se prepara para llenarse de puestos, espectáculos y visitantes. Antes de que arranque la celebración, Diario de Ibiza lanzó una pregunta sencilla a sus lectores a través de su cuenta de Facebook: "¿Qué cambiarías y qué le pedirías al Ayuntamiento de Ibiza este año?

La participación fue inmediata. Decenas de comentarios dibujan una radiografía bastante clara de lo que esperan muchos vecinos: precios más asequibles, menos presencia de animales y algún que otro cambio para que el evento no se repita como una copia del anterior.

El precio, el gran protagonista de las quejas

Si algo une a buena parte de los lectores es el bolsillo. Muchos vecinos consideran que comer o beber en la feria se ha convertido en un pequeño lujo. "Precios más económicos", resumía Maaike Cardona en pocas palabras. Marta Lavigne incidía en la misma idea con un matiz claro: "El precio… somos residentes, no turistas".

Otros optan por el humor para describir la situación. Roberto Parra López lanza una petición muy concreta: "Que bajen el precio del pulpo". Antonio Moreno Salmoral ironiza con una propuesta peculiar: "Poder pagar con los billetes del Monopoly".

Las cifras que mencionan algunos lectores ayudan a entender el malestar. Marco Veliz habla de "una caña a nueve o 10 euros" y muchos coinciden en que los precios poco tienen que ver con un evento pensado también para familias de la isla.

Menos animales en la feria

El otro tema que más comentarios genera tiene que ver con la presencia de animales. Varios lectores piden que desaparezcan por completo de la feria.

Yolanda Robredo Zamora lo resume así: "Que no haya animales y precios asequibles". Bea Fondevilla y Eli Rally también reclama lo mismo, mientras que Natalia Stackhouse pide "no al uso de animales y precios más populares". Algunos plantean una solución intermedia. Sue Surman considera que solo deberían participar si reciben cuidados adecuados, con agua y sombra suficientes.

No todos los comentarios se centran en las críticas. Algunos lectores también aportan ideas para mejorar la feria. Lucho Martínez Mateu propone más protagonismo para la gente de la isla: "Artistas locales… hay más presentadores de la casa, no los de siempre". En la misma línea, Paul Slade Tur también apuesta por dar espacio a los artistas locales.

Otros sugieren ampliar la programación. Pedro Torres plantea celebrar la feria dos veces al año, una al inicio y otra al final del verano. Pedro Mas Juan apuesta por algo más sencillo: que dure algunos días más.

Seguridad, limpieza y menos colapsos

También aparecen peticiones relacionadas con la organización. Pablo Ibz pide más presencia policial, mientras que Sandun Guera reclama más aseos, mejor limpieza y accesos adaptados para personas con movilidad reducida. Antonio López Gómez apunta a otro clásico de cada edición: el tráfico. Su deseo resulta directo: "Que no se colapse la ciudad".

Entre los comentarios también surgen opiniones más radicales. Algunos lectores creen que la feria necesita un cambio profundo o incluso que debería desaparecer. Manuel Álvarez asegura que cada año ve "lo mismo y con precios más desorbitados", mientras que Marcos Bertazioli la considera "una molestia para los vecinos".

Los comentarios dejan claro que la Fira Medieval sigue muy presente en la conversación de los ibicencos, ahora queda por ver si alguna de estas propuestas llega a escucharse en el Ayuntamiento o si, como ironizaba uno de los lectores, el evento volverá a parecerse al "día de la marmota". En cualquier caso, la feria ya calienta motores y el debate, una vez más, también.