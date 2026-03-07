Las últimas lluvias elevan al 62% las reservas de los acuíferos de Ibiza

Las reservas hídricas de Baleares se han situado en el 58% durante el pasado mes de febrero, lo que supone un incremento de siete puntos porcentuales respecto a enero, cuando se encontraban en el 51%. Esta cifra también es superior a la registrada hace un año, cuando las reservas se situaban igualmente en el 51%, según informa la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Por islas, Eivissa ha pasado del 51% al 62%, Mallorca del 51% al 59%, Menorca del 47% al 48%. El índice de sequía de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,521, una cifra superior a la registrada hace un año (0,457) y también a la de hace dos años (0,464).

En cuanto a la evolución por unidades de demanda (UD), registraron aumentos las de Ibiza, Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Sud. En cambio, Tramuntana Nord y Formentera presentan descensos.

Casi la mitad del territorio balear se encuentra en situación de normalidad

Actualmente, el 44,2% del territorio --correspondiente a las unidades de demanda de Formentera, Migjorn, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Eivissa-- se encuentra en situación de normalidad.

El 55,8% restante -Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Palma-Alcúdia y es Pla- se encuentra en situación de prealerta. En consecuencia, no hay ninguna unidad de demanda en situación de alerta en todo el archipiélago.

Mapa con el estado de los acuíferos por islas. / Caib

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), febrero ha sido un mes muy seco en Baleares, con una precipitación media de 10,1 litros por metro cuadrado (l/m2) frente a los 48,2 l/m2 habituales, lo que supone aproximadamente un 80% menos de lluvia.

No obstante, el aumento de las reservas pone de manifiesto el efecto de las lluvias registradas durante los meses anteriores, que han contribuido a la recuperación de los acuíferos.

Por islas, las precipitaciones registradas han sido 8,3 l/m2 en Ibiza, 6,9 l/m2 en Formentera, 10,1 l/m2 en Mallorca y 14,1 l/m2 en Menorca, todas ellas muy por debajo de los valores habituales.

A pesar de ello, la precipitación interanual en Baleares se sitúa en el 108%, con un 103% en Mallorca, un 122% en Menorca y un 121% en las Pitiusas. En cuanto a las temperaturas, febrero ha sido extremadamente cálido, con una temperatura media de 13,2 grados y una anomalía de 2,9 grados.