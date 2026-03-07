Llama la atención
La incertidumbre del sector económico de Ibiza y Formentera sobre las consecuencias de la guerra en Oriente Medio iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Aunque por el momento las patronales descartan que se pueda producir desabastecimiento, sí que tienen claro que va a provocar nuevas subidas de precios. De hecho, productos como los combustibles ya han registrado las primeras alzas.
La gran expectación que ha despertado la nueva edición de la feria Horeca, celebrada hasta ayer en el Recinto Ferial. En los tres días que ha abierto, miles de personas han pasado para conocer los últimos productos y servicios del sector hostelero en la isla. El evento se ha llenado todas las jornadas, por lo que parece claro que ya está consolidado en la isla.
La enorme curiosidad que están despertando los talleres de elaboración de pan al modo tradicional que está impartiendo el experto en tradiciones ibicencas Vicent Marí, Palermet, en la casa payesa de Ca n’Andreu des Trull. Para el último que se celebró el pasado mes de febrero se inscribieron 500 personas, para un taller que tiene 50 plazas, por lo que hubo que hacer una selección por orden de inscripción.
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán