La incertidumbre del sector económico de Ibiza y Formentera sobre las consecuencias de la guerra en Oriente Medio iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Aunque por el momento las patronales descartan que se pueda producir desabastecimiento, sí que tienen claro que va a provocar nuevas subidas de precios. De hecho, productos como los combustibles ya han registrado las primeras alzas.

Llama la atención

La gran expectación que ha despertado la nueva edición de la feria Horeca, celebrada hasta ayer en el Recinto Ferial. En los tres días que ha abierto, miles de personas han pasado para conocer los últimos productos y servicios del sector hostelero en la isla. El evento se ha llenado todas las jornadas, por lo que parece claro que ya está consolidado en la isla.

La enorme curiosidad que están despertando los talleres de elaboración de pan al modo tradicional que está impartiendo el experto en tradiciones ibicencas Vicent Marí, Palermet, en la casa payesa de Ca n’Andreu des Trull. Para el último que se celebró el pasado mes de febrero se inscribieron 500 personas, para un taller que tiene 50 plazas, por lo que hubo que hacer una selección por orden de inscripción.