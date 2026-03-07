Jin Taira, arquitecto, en Ibiza: "El empresario tendría que preocuparse de que sus trabajadores no vivan en condiciones infrahumanas"

"Cuando vemos noticias de que hay personas que están en un balcón pagando un alquiler desproporcionado o en una tienda de campaña en una situación similar, pensamos que la isla demuestra que no tiene capacidad de carga, porque ya son 'soluciones' en las cuales no estamos dignificando a la persona", denuncia el arquitecto urbanista Jin Taira que ofreció este viernes una conferencia, 'IS_LAB / IBI&FORM', en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

En la ponencia explicó sus posturas y principales propuestas en torno a la problemática de la vivienda y el urbanismo que caracteriza a Ibiza y Formentera como islas, que considera "comparables" con las experiencias de otros archipiélagos, como Canarias, donde realiza su principal actividad como profesional.

"En primer lugar, se trata de exponer el trabajo y estudio que se hace en el ámbito académico y profesional que realizo", afirma Taira sobre su charla: "Para pensar en lo urbano hay que irse a la escala territorial, porque los problemas de nuestras ciudades o los de vivienda, que pueden parecer pequeños, realmente tienen una escala global". De esta forma, explica que desde el 2017, en la Universidad de Las Palmas se vieron involucrados en la investigación que da nombre a la conferencia 'IS_LAB', que plantea a las islas como "laboratorios del antropoceno o cambio climático". Esta investigación, añade, "ha tenido impacto en las políticas gubernamentales de nuestras islas".

El urbanista cree que hay que entender que las islas "son una gran oportunidad, porque son territorios geográficamente limitados, nos permiten entender a una escala acotada las problemáticas, estudiarlas y buscarles una solución, la aspiración es trasladar un modelo planteado en las islas a otros lugares, como el continente". En torno a esta idea, añade: "Luego son asimilados en el continente e incluso políticas de Estado, pero las primeras iniciativas surgen en territorios insulares porque son los espacios donde yo creo que nos atrevemos más porque tenemos más problemas y más desafíos que necesitan soluciones rápidamente y, evidentemente, el de la vivienda es uno".

Laboratorios de antropoceno

Incide en la idea de "laboratorios del antropoceno", dadas las problemáticas que puede causar la actividad humana en la tierra, y cómo eso afecta a las islas como "territorios mucho más sensibles a los cambios que se están produciendo desde el punto de vista medioambiental". "Expertos en geología están intentando demostrar que es la era de la gran aceleración de la intervención del ser humano sobre las dinámicas geológicas del mundo", asevera Taira, que añade un ejemplo, "la presa de las tres gargantas que se hizo en el río Yangtze en China ha generado un cierto cambio de rotación, del ángulo de giro de nuestro planeta". Considera "preocupante nuestra capacidad autodestructiva, de nuestro territorio y esta afección geológica en el planeta en el que vivimos nos lleva a preguntarnos cualquier cosa que puede ocurrir". Pone en valor que el cambio climático es "uno de los aspectos medioambientales más críticos y que nos afecta a todos por igual, ya que no nos podemos marchar del planeta en el que vivimos".

Aun así, se considera "optimista", por lo que mantiene que hay que pensar en "cómo podemos solventar aquellas cosas que parece que no funcionan muy bien y para los arquitectos siempre es el desafío, ¿cómo podemos mejorar lo que tenemos si percibimos que las cosas no se hicieron tan bien como se podían haber hecho?". En relación con la comparativa de modelos explica que "podemos empezar a ver cuáles son las posibles soluciones a las cuales nos podemos enfrentar, ya sea de forma específica como la vivienda, o a escala general, como la planificación del territorio a nivel estratégico".

Las soluciones que propone

"Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, y una vivienda digna, sin excepción. Esto es de los derechos humanos", introduce Taira para comentar las soluciones que se plantea. "No podemos tener a personas que están trabajando, dando un servicio y que estén metidas en situaciones infrahumanas", considera, "necesitamos un buen estudio de cuál es la situación y la magnitud real de esa deficiencia de habitabilidad y darle solución. Esto en la época victoriana lo hacía la burguesía". A día de hoy, contempla que recaería en "el empresariado, que es el que empuja la economía y el que realmente tendría que ser el primero en preocuparse de que las condiciones de vida de las personas que trabajan en sus industrias no son las óptimas".

"Vivimos en una época en la que se busca un beneficio económico, pero tiene que haber un equilibrio, ¿dónde está el equilibrio entre el beneficio económico y dar una buena solución a las personas que trabajan para mí?", se pregunta el arquitecto. "Si una persona trabaja en relación con una iniciativa de negocio, sea un empresario hotelero, el que sea, da muy mala imagen", que justifica "uno ofrece una serie de servicios y en vez de ser sostenibles, construir una economía local, que la gente que viene a trabajar aquí pueda tener un lugar digno donde residir mientras está trabajando, solo buscan el máximo beneficio". Como empresarios, ofrecer un lugar digno para vivir "es el mínimo que debemos ofertar", mantiene Taira. "El empresariado tiene la responsabilidad de buscar una forma sostenible de ofrecer un negocio, un equilibrio entre lo que va a ganar y los gastos sociales y ambientales que implica".

Como considera que el empresario "no siempre tiene todos los datos", hay "una parte técnica y científica que puede ayudar a ordenar y analizar información, construir alternativas adaptadas, flexibles a las necesidades del empresariado y sobre todo esto liderado por una clase política con una voluntad firme de que se resuelva y encontrar una solución, que no tiene color de partidos". Para él este "no es un tema de ni derecha, ni izquierda, ni de centro. Tú tienes un negocio, tienes que dar un servicio, el servicio lo hacen las personas y tú tienes que ofrecer alternativas de habitación, las mínimas exigibles para que las personas que trabajan a tu cargo vivan como personas", reafirma el arquitecto.

Para que se dé esto, sostiene que "hay que construir una mesa o asociación, coordinada y con una voluntad firme de trabajar todos en la misma dirección". "Si estamos hablando de arquitectura, porque al final el objeto es un objeto construido, tienes que contar con un grupo de arquitectos especialistas en el ámbito del urbanismo, especialistas en el ámbito del paisaje, geógrafos, geólogos, ambientalistas, ecologistas, etc., es decir, una masa científica, sólida, que coordinada con el trabajo del empresario y con la iniciativa política, construyan basándose en la gran cantidad de posibles soluciones. Hay un abanico de soluciones infinitas, que se podrían hacer para optimizar el modelo habitacional en Ibiza", continúa.

La alternativa a que recaiga la solución de la vivienda en las espaldas de los empresarios choca con la idea generalizada que es algo que deben gestionar gobiernos y ayuntamientos. Sobre esto Taira dice: "El gobierno lo que puede hacer es liderar". Cree que hace falta una "clase de políticos muy rara, un político que no tenga ninguna aspiración más que las personas y la mejora de la vida de la gente". "Lanzarote tenía los mismos mimbres que Ibiza y con la labor de, por ejemplo, César Manrique, consiguió imponerse un criterio desde los años 60, en el que toda la arquitectura fuese blanca". Incluso así, matiza que "hay algunas distorsiones específicas como la ciudad de Arrecife, igual que podemos ver la distorsión en la ciudad de Ibiza".

Con los esfuerzos políticos, comenta que acabar de "hacer la ordenanza estética para toda la ciudad de Arrecife, ya ha dado los primeros pasos para consolidar una imagen blanca que procede realmente de esa arquitectura tradicional". Hubo protestas por parte de empresarios que no querían cambiar sus logos de diferentes colores para cuadrar dentro de esa estética: "Yo estuve en las mesas con los empresarios y había uno, recuerdo, que dijo, 'yo no voy a cambiar mi color corporativo por esa estética'... Meses más tarde estaba todo pintado de blanco y negro, incluso el logo de Coca-Cola". Taira señala que "un alcalde con una voluntad férrea" puede con todo, dentro de su municipio.

Explica que como islas turísticas, "el paisaje es tu imagen de marca". "Si lo único que ves son casas y el paisaje ha desaparecido, significa que has perdido prácticamente todo el valor que tenía el lugar, que tú estabas ofreciendo al mundo para que viniese a disfrutar de él. Hay un modelo estético de relacionarse con el paisaje, además de pensar, ¿hasta dónde llega la capacidad de carga que tiene una isla?", reflexiona Taira, que explica: "Una de las capacidades de carga de un territorio, aunque parezca algo subjetivo, es precisamente poder proteger tu paisaje como si fuera tu mayor valor a proteger, sin él no hay turismo".