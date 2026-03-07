Tensión global
Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de Estados Unidos sobrevuelan las islas en medio de la tensión con España
Diversas aeronaves militares norteamericanas han atravesado el cielo balear en las últimas semanas
Iñaki Moure
Dos helicópteros militares de Estados Unidos, del modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, han sobrevolado el viernes por la mañana el cielo de Mallorca, atravesando la isla de punta a punta, según datos de seguimiento aeronáutico consultados por Diario de Mallorca.
Además, otros dos helicópteros navales MH-60R Seahawk (con matrículas 168158 y 168167), pertenecientes al escuadrón HSM-79 de la US Navy, recalaron en Palma, procedentes de Marsella, en Francia.
Al cabo de unas horas, abandonaron la isla en dirección a Almería, según datos recogidos de SpainMilRadar, que se dedica a rastrear aeronaves militares en el espacio aéreo español.
Este tipo de modelo es capaz de operar desde fragatas, destructores y portaaviones. Está diseñado para guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, búsqueda y rescate y apoyo a operaciones especiales.
Se suman así a las aeronaves militares norteamericanas que han sobrevolado la isla en las últimas semanas, en medio de la crisis política entre Estados Unidos e Irán.
Black Hawk
Los helicópteros Black Hawk, identificados como UH-60, fueron detectados en vuelo en espacio aéreo balear durante varias fases de la mañana. Este modelo es utilizado habitualmente para transporte de personal, evacuaciones médicas y misiones logísticas o de apoyo.
Los registros de vuelo, consultados por este diario en la plataforma ADS-B Exchange, indican que ambos aparatos han volado a una altitud media, sin que, al menos que conste en estos registros, hayan descendido en ningún momento para tomar tierra. No consta información oficial sobre el motivo concreto de su presencia en la isla.
El UH-60 Black Hawk es un helicóptero biturbina con capacidad para una decena de efectivos equipados y una autonomía aproximada de 500 kilómetros. En webs especializadas se informa de que su operatividad suele estar vinculada a despliegues temporales, ejercicios conjuntos o apoyo a buques militares en la zona.
Por el momento, no ha trascendido si los helicópteros estaban participando en algún ejercicio programado ni si su vuelo guarda relación con operaciones internacionales en curso.
Aviones militares de carga
Este jueves, un avión de transporte militar de la Marina de Estados Unidos sobrevoló también Baleares después de despegar de la base de Rota, en Cádiz, según registros de seguimiento recopilados por la cuenta especializada SpainMilRadar, dedicada a monitorizar aeronaves militares sobre el espacio aéreo español.
De acuerdo con estas informaciones, un C-40A Clipper de la US Navy, con matrícula 165833 y asignado al escuadrón VR-59 'Lone Star Express', fue detectado al menos en otras dos ocasiones el mes pasado, los días 7 y 12 de febrero.
