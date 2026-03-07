Sucesos
Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
Un hombre de nacionalidad española ofreció chucherías a la víctima para que se subiera a su coche
Europa Press
La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre acusado de intentar secuestrar a una menor cuando salía de un centro socioeducativo. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves y provocaron la intervención de varios vecinos que lograron retener al sospechoso hasta la llegada de los agentes.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el hombre abordó a la víctima en la calle y trató de convencerla para que se acercara a su coche, prometiéndole darle chucherías.
Ante la negativa de la menor y su intento de marcharse, el sospechoso la agarró del antebrazo mientras insistía en que se fuera con él y que no contara lo ocurrido a nadie. La víctima logró zafarse del agresor y corrió hasta refugiarse en el interior de un supermercado cercano, donde pidió ayuda a las personas que se encontraban en el establecimiento.
Varios vecinos que estaban comprando en ese momento, al conocer lo sucedido, salieron en busca del presunto autor. Aunque el hombre intentó huir y se produjo un forcejeo, los ciudadanos consiguieron retenerlo hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional.
Los policías prestaron asistencia sanitaria a la menor y localizaron a su madre para garantizar su protección. El sospechoso, de nacionalidad española, fue arrestado como presunto autor de un delito de detención ilegal. Posteriormente, la autoridad judicial le impuso una orden de alejamiento respecto de la víctima.
