Un futbolista de la SD Ibiza encuentra dos perros "perdidos y desorientados" en medio de una carretera y busca a sus dueños

A través de sus redes sociales, el jugador de la Sociedad Deportiva Ibiza Diego Jiménez López busca dar con los dueños de un par de perros que encontró este sábado en medio de la carretera en Sant Rafel. Según el futbolista, los animales estaban "perdidos y desorientados", aunque pudo notar que ambos están "muy bien cuidados".

La publicación de Diego Jiménez López en Instagram / Instagram @diegojimenez2

Los perritos, uno marrón claro con el pecho y parte de la cabeza blancos, y el otro blanco con algunas manchas pequeñas de color negro en el rostro, son de raza bulldog. Tras una visita al veterinario, a través del microchip se pudo determinar que pertenecen a un extranjero, aunque recién el lunes se podrán conocer más datos para identificarlo y dar aviso.

Mientras tanto, quien se desempeña como defensor central de la SD desde 2024 mantiene a los animales a salvo en su casa, aunque pide difusión para que puedan regresar con su familia.