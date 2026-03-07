Animales
Un futbolista de la SD Ibiza encuentra dos perros "perdidos y desorientados" en medio de una carretera y busca a sus dueños
El microchip indica que su propietario es extranjero
A través de sus redes sociales, el jugador de la Sociedad Deportiva Ibiza Diego Jiménez López busca dar con los dueños de un par de perros que encontró este sábado en medio de la carretera en Sant Rafel. Según el futbolista, los animales estaban "perdidos y desorientados", aunque pudo notar que ambos están "muy bien cuidados".
Los perritos, uno marrón claro con el pecho y parte de la cabeza blancos, y el otro blanco con algunas manchas pequeñas de color negro en el rostro, son de raza bulldog. Tras una visita al veterinario, a través del microchip se pudo determinar que pertenecen a un extranjero, aunque recién el lunes se podrán conocer más datos para identificarlo y dar aviso.
Mientras tanto, quien se desempeña como defensor central de la SD desde 2024 mantiene a los animales a salvo en su casa, aunque pide difusión para que puedan regresar con su familia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán