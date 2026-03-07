La Aemet activa el aviso amarillo en Ibiza por fuertes precipitaciones y tormentas que persistirán durante la jornada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este sábado el aviso amarillo en Ibiza por precipitaciones intensas que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. La situación afecta especialmente a las Pitiusas, donde los chubascos aparecen en la previsión oficial con mayor persistencia y acompañados de tormenta.

En Ibiza, las precipitaciones permanecerán más o menos estacionarias durante buena parte de la jornada. La previsión indica intervalos de lluvia que pueden alcanzar intensidad fuerte en algunos momentos. La Aemet tampoco descarta episodios de granizo pequeño asociados a las tormentas.

El cielo presentará un aspecto muy nuboso durante la mañana y la tarde. Entre las seis y las 12 horas el tiempo mantendrá nubosidad abundante con tormenta y una temperatura cercana a los 13 grados. Entre las 12 y las 18 horas continuará la misma situación, con cielo muy nuboso, tormentas y valores térmicos similares.

Las islas de Ibiza y Formentera se han despertado este sábado con temperaturas mínimas de entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima, con registros diurnos que oscilarán entre los 13 y los 16 grados según las zonas. El viento sopla de componente sur a lo largo de la jornada, por lo que también se ha activado una alerta amarilla por fenómenos costeros.

La Aemet recomienda atención ante posibles lluvias intensas en las Pitiusas durante este sábado.