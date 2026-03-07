Automatización con Inteligencia Artificial en Ibiza: huir de sus "alucinaciones" y "recetarle" que responda los correos de la empresa

'¡Hola! Estamos encantados de darte la bienvenida a nuestra red'. Puede ser el inicio de un correo cualquiera que se recibe durante la semana. Puede llegar tras asistir a un evento que pedía datos de contacto o después de rellenar el formulario de una página web. Quizá quien redacta ese mensaje es un humano. O quizá no. "El 40% del tiempo de una jornada laboral se dedica a tareas repetitivas. Con toda la IA que ha aparecido, ahora cerca del 80% se pueden automatizar", explica Andrés Cabrera, experto en automatización e Inteligencia Artificial (IA) desde hace 15 años.

La IA ahora puede encargarse de contestar un correo, un WhatsApp o incluso de revisar facturas y derivarlas a carpetas ordenadas en Google Drive. Puede gestionar las reservas de un establecimiento o sus pedidos a domicilio. Puede hacer una infinidad de cosas y la misión de Cabrera este viernes es proporcionar a los empresarios de Ibiza los indicios que les permitan hacerlo. La jornada tiene lugar en el Centre Bit Ibiza y corre a cargo de la Oficina Acelera Pyme de Ibiza, que ofrece asesoramiento y soporte a pequeñas y medianas empresas, autónomos o emprendedores para incorporar tecnologías a sus negocios.

"¿Tenéis alguna experiencia con automatizaciones?", pregunta Cabrera a las cerca de 30 personas que le escuchan con atención. Pocos responden. "¿Y con la IA?". Algunos levantan la mano. "¿Y alguna que no sea ChatGPT?". Uno de los asistentes menciona OpenClaw (creada por Peter Steinberger) o Gemini, propiedad de Google, a diferencia de ChatGPT, uno de los chatbots más conocidos, que es propiedad de la compañía OpenAI.

Las 'alucinaciones' de la IA

La automatización en este caso consiste en indicarle a la IA una acción tras un hecho concreto, como que responda a un mensaje cuando un usuario entra por primera vez en una web. Según Cabrera, con todas las herramientas que han surgido ahora, este es el momento en el que se está "más cerca" de que la automatización sea "perfecta". En la actualidad, estos sistemas son más "accesibles", ya que una gran mayoría permiten su uso gratuito desde cualquier dispositivo con acceso a internet, y son más "potentes" que los primeros que surgieron. De hecho, cada semana aparece una nueva versión de inteligencias como ChatGPT para corregir errores de ediciones anteriores.

En este sentido, Cabrera advierte: "La IA también comete errores". Y no solo eso: "Tiene alucinaciones y, a más barata, más alucinaciones". Por ello conviene tener paciencia y, sobre todo, saberle dar las indicaciones adecuadas: "Puedes dar directrices y quitarte 30 de 40 correos diarios", apunta el experto.

Para ello, Cabrera presenta diferentes herramientas que, bien utilizadas, ayudan a agilizar algunos de estos repetitivos trabajos. Menciona rápidamente Zapier o Make, "que cobran por ejecuciones", igual que Power Automate, de Microsoft. Por el contrario, destaca Active Pieces o n8n, dos herramientas de automatización que son gratuitas y además se pueden instalar en el ordenador. El experto recomienda en concreto n8n porque "es más nueva".

Recetas para que la IA cumpla acciones

Ahora, ¡ojo!, porque para conocer qué pasos es mejor seguir primero hay que familiarizarse con la jerga de la automatización. Cabrera cambia de diapositiva y presenta lo que es un workflow: "La receta visual en la que conectas todos los pasos de una automatización". Muestra lo que podría encajar perfectamente con una hoja en blanco en la que se han apuntado en orden los pasos a seguir para cocinar un buen plato. En este caso, cada paso determina unas indicaciones. Cuanto más detalladas, mejor garantizarán la buena ejecución de la IA. Estos pasos, en automatización, se distinguen como 'nodo'.

Cabrera muestra cómo crear un workflow de cero. Enseña paso a paso a quienes siguen la formación cómo se dirige n8n para que genere el formulario de un evento y le pide a la herramienta que envíe un mensaje de bienvenida como el que abre este reportaje. En directo surgen algunas dificultades, lo que demuestra que este trabajo se fundamenta en la práctica y se logra a base de constancia: "Podréis dedicar ocho horas a intentar explicarle lo que queréis conseguir, pero después serán ocho horas que no volveréis a dedicar a esa actividad", afirma Cabrera.

Mientras muestra ejemplos de otras "recetas" informáticas bien elaboradas, el experto lanza algunas de sus diestras recomendaciones. Cuenta que, por ejemplo, cuando se haya avanzado en la labor de prueba-error con alguna de estas herramientas, se le puede llegar a pedir a ChatGPT que cree los flujos de trabajo: "Podéis decirle: crea un workflow para que me lea las facturas y las suba a Drive". Por otro lado, aconseja: "Si vais a usar datos de facturación, utilizad IA que sea de pago".

"¿Es seguro vincular estas herramientas con otras apps?"

Cuando Cabrera termina sus explicaciones e invita a los asistentes a trasladar sus dudas, preguntan por la seguridad: "¿Es seguro vincular estas herramientas con el email u otras apps?", cuestiona Thais Villadóniga. El informático explica que, aunque "un nodo solo tiene acceso a la información que se le permite", lo que protegería los datos expuestos, "nadie puede librarse de un hackeo".

Entre los asistentes, Valentina Ponce de León, Larry Betancourt y Nerea Montes, comentan lo interesante que les ha parecido la formación. Son alumnos del curso de Marketing Digital que ofrece el SOIB y afirman que ahora les toca aprender a aplicar los conocimientos. Montes bromea que quizá tarde "tres años" en conseguir workflows como los que ha mostrado Cabrera. "Definir bien los prompts [instrucciones que se dan a la IA] es lo complicado", considera Ponce. A su lado, su compañera Lily Infante ya piensa en cómo podrá utilizarlo en su negocio: "Me ayudará a optimizar tiempo y dedicárselo a mi trabajo".