Día internacional del Asperger en Ibiza con retraso pero con "comida compartida" y muchas risas

"Hoy conmemoramos el día internacional del Asperger, que fue le día 18 de febrero, pero lo tuvimos que cancelar por el mal tiempo", recuerda Mar Ferre, de la Asociación de Asperger de Ibiza y Formentera, que explica que "están las familias y personas usuarias de la asociación en Can Tomeu, haciendo actividades y pasando el día todos juntos".

Las actividades están relacionadas con aquello que saben "que les gusta o les interesa" a los niños que se encuentran en el espacio: "Unos juegan a juegos de mesa, otros hacen un mural con pintura o elaboran pelotas sensoriales de arroz con globos, que luego se pueden llevar a casa y utilizar en momentos de estrés", comenta.

Además, cuenta que en Can Tomeu han habilitado una habitación que pueden oscurecer, "con cojines y mantas y algunas luces para hacer como un espacio sensorial en el que si alguien se siente un poco saturado de tanto estímulo y tanta gente, se puede subir a descansar un ratito". Tras las actividades explica que hacen "un poco de sobremesa" y después acaban la jornada. "El objetivo de este día es juntarse y pasar el rato juntos, fomentar el sentido de pertenencia a la asociación y hacer cohesión de grupo, como una gran familia", mantiene Ferre.

En relación a la comida, especifica las características de "las personas en el espectro": "Suelen ser bastante selectivos y se relaciona con las diferencias en el procesamiento sensorial que tienen. Entonces, en vez de hacer una comida para todos, lo que hacemos es que cada uno traiga y la comparta con el resto. Y así hay comida para todos los gustos". "Viene gente de todas las edades, desde adultos hasta niños", asegura Ferre, "luego hay familias, a veces vienen las abuelas, los tíos... es una jornada abierta a todos y todas".

Adultos realizando actividades en Can Tomeu con motivo del día internacional del asperger. / JA Riera

El espectro autista antes y ahora

"Hasta no hace mucho, el autismo estaba asociado solo a la infancia y a los niños, en masculino, pero cada vez llegan más personas adultas a la asociación que están siendo diagnosticadas y también cada vez hay más sensibilidad hacia las características de las mujeres, que son diferentes a las de los hombres, pero que también forman parte del espectro". Ferre relata cómo han cambiado las percepciones del autismo con respecto al pasado.

"Hay quien cree que la gente en el espectro son personas que a lo mejor tienen una discapacidad intelectual y no pueden construirse una vida de alguna manera típica o normal, por así decirlo, y lo que sabemos actualmente es que las personas en el espectro pueden estar en cualquier ámbito de nuestra sociedad", reivindica. "Nosotros ofrecemos desde servicios que estén adaptados a ellos a cubrir sus necesidades, hasta flexibilizar a la sociedad para que se adapte a las necesidades de estas personas, que muchas veces son invisibles porque lo que necesita una persona en el espectro del autismo es más difícil de saber a simple vista", lamenta Ferre.

Aun así, es positiva, puesto que indica que hay "más consciencia" que hace unos años: "Si echo la mirada hacia atrás, las cosas han cambiado muchísimo, todavía hay camino por hacer, pero la inclusión no es algo de todo o nada, es un camino". Sobre todo, destaca que "los institutos y centros educativos se están adaptando cada vez más y mejor a las necesidades de este alumnado y, en general, a los alumnos con necesidades educativas especiales", finaliza Ferre.