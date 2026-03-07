Jin Taira en Ibiza: "La isla ya está bastante construida. Se podría construir en altura, pero no es la solución"

"Ibiza tiene una topografía bastante accidentada, tiene dos riscos hacia el frente costero-norte y hacia el sur", comenta Jin Taira, arquitecto urbanista que dio una charla sobre urbanismo en las islas este viernes en el Palacio de Congresos de Santa Eulària, organizada por el Colegio de Arquitectos, para explicar la situación geográfica de Ibiza en relación con la arquitectura que se da en la isla. Compara con Lanzarote diciendo que esta "está llena de unos cien conjuntos volcánicos, la arquitectura no sube por esos elementos que son, digamos, 'intocables'. Pero aquí [en Ibiza] ocurre que las laderas se ocupan y son muy visibles", afirma Taira.

"Hay parte de arquitectura que prácticamente no se ve, queda confundida con los pinos, por ende, hay un gran salpicón de edificaciones en la isla, cuya percepción se disimula mucho gracias a su paisaje, pero si uno puntea todas las viviendas o edificaciones que hay en la isla, se quedaría bastante alarmado". "La isla ya está bastante construida. Se podría construir en altura, pero no es la solución", considera.

El valor de la arquitectura ibicenca

"Estuve ocho años y medio en Japón, soy medio japonés, y estuve en un laboratorio que lideraba Hiroshi Hara, conocido como 'maestro de maestros', dado que algunos alumnos suyos ahora son los grandes arquitectos del país", dice Taira, que detalla "él trabajó en una idea que se llamaba 'Aprendiendo de los Pueblos' e hizo un estudio para intentar entender y conocer la sabiduría popular". En ese sentido, comenta que la sabiduría popular es la sabiduría de "siglos de sufrimiento, viviendo en un territorio con la más absoluta humildad de medios, para llegar a hacer una arquitectura digna de elogio", asevera.

"La arquitectura que hay aquí [en Ibiza] sufre prácticamente las mismas circunstancias: falta de agua, sequía, problema con los vientos. Es una arquitectura encalada, una arquitectura prismática, que va creciendo a medida que surgen las necesidades de los individuos y de su familia", comenta. "Cómo la arquitectura va creciendo y se va adaptando al territorio, la topografía, la naturaleza y a las necesidades de agua y de comida, que son las básicas para poder sobrevivir, y protegerse de las diferencias de temperatura, del viento y del soleamiento, etc.", detalla Taira.

"De repente, un grupo de arquitectos y fotógrafos llegan a Ibiza y deciden sacar fotos a lo que hay aquí y se convierte en un documento fundamental de los años 50. Uno de estos arquitectos fue Josep Lluís Sert, decano de la facultad de Arquitectura de Harvard", continúa. Sert tenía una "influencia fundamental en todo el mundo de la arquitectura, de un altísimo nivel intelectual y escribió una maravillosa loa a la arquitectura tradicional de las casas payesas de aquí, como un ejemplo de lo que hay que hacer".

Taira mantiene que la arquitectura ibicenca influenció a la arquitectura de Lanzarote: "Toda la arquitectura ya, sin excepción, se convierte en una arquitectura blanca y prismática, en un documento estético dentro del plan insular. Así que hay una cierta similitud en el elogio a la arquitectura tradicional y en basarse en esa arquitectura como modelo de paisaje donde el hombre dialoga con la naturaleza. Si pierdes esto, pierdes todo", acaba el arquitecto.