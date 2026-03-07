Jornadas
Addif celebra una jornada de olimpiadas inclusivas en Sant Antoni
Unas 120 personas, entre deportistas y personal de apoyo, participaron para fomentar la convivencia y el deporte
El Ayuntamiento de Sant Antoni informa de la celebración de las Olimpiadas Inclusivas Sant Antoni 2026, organizadas por la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) con la colaboración del consistorio. La jornada reunió a personas con y sin discapacidad alrededor del deporte.
La actividad forma parte del trabajo que ADDIF desarrolla en la isla desde hace más de 30 años. La asociación utiliza el deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y para impulsar su participación en la comunidad.
Durante la jornada participaron deportistas de ADDIF junto a integrantes de distintos clubes del municipio. Los participantes practicaron varias disciplinas deportivas en un ambiente accesible y abierto a todos.
Las actividades tuvieron lugar en las instalaciones del Complejo Deportivo Can Coix. El programa incluyó pruebas deportivas inclusivas de natación, atletismo, baloncesto y balonmano.
El Ayuntamiento detalla que en la jornada participaron deportistas de Addif junto a miembros del Club Natación Portus, Club Trijasa, Club Bàsquet Sant Antoni y Club Balonmano San Antonio.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sant Antoni, alrededor de 120 personas tomaron parte en la actividad entre deportistas, técnicos y personal de apoyo.
El Consistorio destaca que la jornada permitió compartir deporte en un entorno inclusivo y reforzó la convivencia entre participantes, además de consolidar la colaboración entre Addif y los clubes deportivos del municipio.
