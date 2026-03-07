Abiertas las inscripciones para la Escuela de Pascua de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado la apertura del periodo de inscripción para la Escuela de Pascua, una actividad vacacional dirigida a niños escolarizados de entre 4 y 12 años que se celebrará del 2 al 10 de abril de este año.

Según informa el Consistorio a través de su Departamento de Juventud, esta iniciativa se ha consolidado como "una de las opciones preferidas por las familias del municipio", con una media de unos 200 alumnos inscritos en cada edición.

La temática central de este año será la primavera. El programa incluirá actividades relacionadas con la floración de plantas y árboles y también propuestas tradicionales de Pascua. Los participantes disfrutarán de talleres de manualidades, expresión corporal, cocina y deportes. El Ayuntamiento ha explicado que organizará grupos según las edades y que cada uno contará con monitores de ocio y tiempo libre especializados.

El horario de la actividad mantendrá el formato habitual. La entrada se realizará entre las 8.30 y las 9 horas, mientras que la salida tendrá lugar entre las 13.45 y las 14.15 horas.

Plazas limitadas

El Ayuntamiento ofrecerá plazas limitadas en diferentes instalaciones municipales de Cultura y Juventud, como los Punts Joves y el Centro Cultural de Santa Eulària, además de espacios en Puig d’en Valls y Santa Gertrudis. En este último caso, el Consistorio ha indicado que el servicio dependerá de la demanda mínima necesaria. Si no se alcanza ese cupo, los niños se reubicarán en los centros de Santa Eulària o Puig d’en Valls.

Las inscripciones se abrirán el 9 de marzo y permanecerán disponibles hasta el 12 de marzo, ambos incluidos. El Ayuntamiento publicará la lista provisional de admitidos el 16 de marzo y abrirá el periodo de pago y entrega de documentación entre el 16 y el 18 de marzo. La lista definitiva aparecerá el 20 de marzo. Las familias deberán completar el trámite de forma telemática a través de la web municipal de Cultura y Juventud.

El precio

El precio de la actividad será de 95 euros por niño, con descuentos para un segundo miembro de la familia, familias numerosas o monoparentales y menores con discapacidad certificada. El Ayuntamiento precisa que estas bonificaciones solo se aplican a residentes en Santa Eulària des Riu y no se pueden acumular.

El Consistorio también destaca que la Escuela de Pascua registra la mayor participación de las actividades vacacionales organizadas durante el curso escolar. La escuela de Navidad reúne alrededor de un centenar de inscritos, mientras que la de Pascua duplica esa cifra y suele alcanzar los 200 participantes, con listas de espera en algunas ediciones.

Para formalizar la inscripción, las familias deberán presentar el DNI o NIE del menor, el libro de familia si procede, la tarjeta de familia numerosa o monoparental en caso de disponer de ella, el certificado de residencia si no se autoriza la consulta del padrón municipal, un certificado del centro escolar para no empadronados y el certificado de discapacidad cuando corresponda.