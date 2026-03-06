Vicent Marí 'Palermet', experto en tradiciones de Ibiza: "Si hiciera falta, volveríamos a los trabajos colectivos"

El experto en tradiciones de Ibiza y Formentera Vicent Marí Serra 'Palermet' protagoniza la charla inaugural de las XXV Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses, titulada 'Favors, reminyoles i treballades. Les feines col·lectives a la pagesia', en la que explica los trabajos colectivos que se hacían tradicionalmente en Ibiza y Formentera, que divide en tres grupos.

Primero habla de "los trabajos que se hacían lúdicamente, en casas campesinas", entre las que menciona "la esclovada de almendras, una desfeta de maíz o una filada, para hacer hilo", explica Marí, que asegura que este tipo de trabajos colectivos "se estiló bastante durante la Guerra Civil, cuando se organizaban filades y las mujeres y hacían calcetines y jerseys para enviar al frente, a la guerra. Y siempre iban jóvenes a festejar e incordiar a las chicas".

"También, por la noche, cuando se cocía en un horno de cal, siempre se acercaba la gente, y se cantaba y se bailaba, y mientras tanto, la gente que iba cogía las herramientas y se ponía a hacer fuego en el horno, para que los que trabajaban en el horno tuvieran tiempo de reponerse. Era hacer trabajo, pero a la vez hacer fiesta", afirma Marí. "A las desfetes de maíz o las esclovades de almendras, por ejemplo, también iban los vecinos y los jóvenes y les dejaban festejar, aunque no fuera fuera día de cortejo. Los dueños de la casa quizás pasaban un garrafón de vino, una sandía o un melón, pero no era que se hiciera una comida para cobrar el trabajo", explica sobre esta tradición colectiva.

La necesidad de trabajo colectivo

En el segundo grupo, englobados dentro de las reminyoles, palabra que explica es "propia de la zona de Sant Josep, pero se entiende en el resto de la isla", destaca que sí que se trabajaba más. "Una reminyola es un trabajo que organiza una familia e invita a los vecinos y parientes para hacer un trabajo pesado, un trabajo que normalmente no lo podía hacer la familia porque no tenían suficientes fuerzas", asegura el experto.

Incluye en este grupo trabajos como labrar, recoger algarrobas, cavar el huerto o llevar unas muelas nuevas a un molino de viento. Cada piedra pesaba una tonelada, requería la fuerza de bastantes personas: "Quizás se unían 30 o 40". Además, la reminyola duraba "o todo el día o medio día como mínimo y se juntaban para la hora de comer o cenar". Los dueños de la casa que la organizaba siempre pagaban "con una comida o cena, que era muy importante que fuera abundante y que no se acabara". En este sentido añade que muchos jóvenes iban y comían "de forma desmedida para ver si eran capaces de acabarse la comida y que la familia pasara vergüenza porque no quedaba más".

Además, había trabajos "para la comunidad": "Estos trabajos se hacían de manera voluntaria, completamente altruista y eran en beneficio o bien del colectivo, o bien de alguna familia en concreto". Uno de los más característicos sería arreglar el camino: "Como no había servicio municipal de obras públicas, los vecinos que usaban un camino eran la personas que trataban de mantenerlo y de mejorarlo", aclara Marí. "Se anunciaban normalmente el domingo después de misa, cuando se juntaba todo el pueblo", asegura Marí.

"En un incendio repicaban las campanas de las iglesas y la gente gritaba de un lado a otro, gritando '¡fuego en este sitio, ayuda, por el amor de Dios!', y todo el mundo corría a apagar el fuego", asevera. También colaboraban cuando se había perdido una persona: "Hoy en día hay buenas linternas, cámaras térmicas y drones, pero antes salía todo el mundo a buscar a quien fuera que no encontraban". Cuenta una anécdota de su abuela, que le contaba que hubo un chico que se había perdido muy cerca de donde ella vivía: "Lo encontraron donde se había echado a dormir porque se había perdido, era de noche y no sabía volver a casa".

El último grupo incluye els favors: "En una casa donde ha habido una desgracia, se ha muerto gente o hay alguien enfermo y la familia no está en disposición de poder hacer su trabajo, la gente se juntaba y les hacía el trabajo. Una cogía algarrobas, otro sembraba... Oí una vez que a una familia se le había quemado toda la paja de un año para alimentar a los animales, y entre todos les repusieron la paja perdida para pasar el año", cuenta Marí.

Los estereotipos de las Pitiusas

"En Ibiza y Formente se cree que la sociedad rural siempre ha sido muy individualista, muy cerrados en su propia familia y seguidores de la frase popular de 'en casa no me tenéis que decir lo que tengo que hacer'", señala el artesano, que quiere desmentir este mito. "También, todos estos trabajos que comento, eran trabajos que, en aquella época, toda la población rural dominaba", continúa Marí, que considera que la única reminyola que se mantiene viva a día de hoy son las matanzas.

"En los años 70 era muy habitual, para las parejas que se querían casar que se construyeran una casa nueva. Era una época en la que ya había materiales modernos, se hacían de bloque, de cemento, pero se hacían sin contratar a nadie, simplemente a base de reminyoles", mantiene. "Cada fin de semana se juntaban, bien para llenar cimientos, bien para levantar pared, bien para cubrir, pero todo el mundo sabía hacer, más o menos, esos trabajos", señala 'Palermet', que añade que tiene un amigo que lo intentó en la actualidad y fracasó: "Le salió más cara la reminyola que buscar una empresa que se lo hiciera, asegura".

Un sentimiento perdido

"Ahora somos más individualistas, antes había más sentimiento colectivo", considera Marí. "Una vez, con mi padre, ayudamos a los pescadores a sacar sus botes del agua, que habían varado por el mal tiempo, no para ver si nos regalaban pescado, sino porque era algo que se hacía sin pedir nada a cambio", explica.

Igualmente, cree que es algo que "si se necesitara, volvería a aflorar". "Con todo esto de Trump, los rumores de la tercera guerra mundial, si se diese la circunstancia, todo esto que cuento volvería, el sentimiento de humanidad creo que existe", considera Marí, que cree que ahora la sociedad puede permitirse el lujo de no prestar mucho caso: "Y está claro que siempre habrá gente más implicada y gente más gandula, pero, si hace falta, volvería ese sentimiento colectivo". Pone como ejemplo el caso de las inundaciones de Valencia, cuando todo el país se movilizó para ayudar a las víctimas, un claro ejemplo de esta hipótesis.