Arte y literatura
Versos y fotografía que rinden tributo a la mujer en el 8M
Las hermanas Irene y Cristina Alba inauguran esta tarde en el Centre Cultural Can Portmany la exposición ‘El amor, las mujeres y la vida’
En el contexto del 8M, la muestra ‘El amor, las mujeres y la vida’, que se inaugura este viernes, 6 de marzo, a las 18 horas en el Centre Cultural Can Portmany, en Sant Rafel, «se plantea como un acto de presencia y reconocimiento». Es lo que dicen sus dos artífices, Irene y Cristina Alba Calderón, conocida profesionalmente como Cris AC.
A través de los poemas de la primera y las imágenes de la segunda, las hermanas han creado un espacio «donde las mujeres no son discurso, sino mirada; no son símbolo, sino vida». La exposición, señalan, propone a los espectadores «una experiencia íntima y contemplativa alrededor de la mujer como sujeto sensible, presente y vivo». Las miradas de Irene Alba y de Cris AC «no buscan explicar sino sostener», tampoco «reclaman», sino que «existen», construyendo «un espacio de pausa, escucha y emoción, donde el tiempo parece pararse».
Mujer y amor
«Este proyecto no pretende definir qué es ser mujer, sino abrir un espacio para sentirlo», subrayan. La muestra habla del colectivo femenino «en su diversidad y complejidad, desde la fragilidad hasta la fortaleza, desde lo íntimo a lo colectivo». También esta propuesta conjunta aborda el sentimiento del amor «en su sentido más amplio»: «El amor propio, el heredado, el amor que cuida, el que hace daño y el que sostiene la vida cotidiana».
La exposición, organizada con el apoyo de la Associació MultiArt de Ibiza (Amae) y el Ayuntamiento de Sant Antoni, se podrá visitar hasta el 21 de marzo. El horario de visita es de 17,30 a 20 horas los jueves, viernes y sábados.
