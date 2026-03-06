La última temporada de Lío en Marina Ibiza ya tiene fecha y temática de estreno

Lío Ibiza ha anunciado la apertura oficial de reservas para la temporada 2026 y ha presentado el espectáculo que articulará su nueva propuesta escénica: 'Halftime Show'. Según ha informado la propia compañía, la temporada arrancará con tres noches inaugurales los días 7, 8 y 9 de mayo.

Lío Ibiza explica que el concepto del nuevo espectáculo se inspira en el modelo de producción escénica que representan los grandes halftime shows del principal evento deportivo global. En la última década, este formato se ha consolidado como uno de los mayores ejercicios de producción contemporánea, ya que combina dirección artística, ingeniería técnica, narrativa visual y performance musical en una pieza de alto impacto cultural.

A partir de esa referencia, Lío Ibiza plantea una reinterpretación del concepto desde su propio lenguaje escénico. La dirección artística corre a cargo de Pol Chamorro, quien ha diseñado una propuesta que traslada esa intensidad y precisión coreográfica al formato característico del cabaret ibicenco. El espectáculo integra música, performance y dramaturgia en un desarrollo continuo que vertebra toda la experiencia de la noche.

Según detalla Lío Ibiza, 'Halftime Show' se concibe como un gran intermedio expandido. El espectáculo presenta una estructura dinámica y definida que mantiene la tensión narrativa durante toda la velada. La propuesta reúne a un amplio elenco artístico y establece un diálogo constante entre escenografía, ritmo, puesta en escena, espacio y público, que pasa a formar parte activa del desarrollo del show.

La experiencia gastronómica mantiene un papel central dentro de la propuesta. Lío Ibiza destaca que el chef Andreu Genestra, galardonado con Estrella Michelin, dirige la oferta culinaria del espacio. El restaurante apuesta por producto de proximidad y técnicas contemporáneas en un recorrido gastronómico pensado para acompañar el ritmo del espectáculo y reforzar el carácter elegante de la noche.

Tras el espectáculo, Lío Ibiza indica que la velada evoluciona hacia su formato club. La pista de baile se activa como segunda fase de la experiencia, lo que transforma el espacio en un entorno de mayor intensidad musical y prolonga la noche hasta la madrugada.