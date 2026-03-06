Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vídeo sexualVíctima del violador de IbiaDesabastecimiento en IbizaFallece Maria MaríPlanes fin de semana
instagramlinkedin

La última temporada de Lío en Marina Ibiza ya tiene fecha y temática de estreno

Lío Ibiza apuesta por una experiencia completa con 'Halftime Show', un espectáculo que incluirá gastronomía de proximidad

'Halftime show' de Lío Ibiza.

'Halftime show' de Lío Ibiza. / Lío Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

Lío Ibiza ha anunciado la apertura oficial de reservas para la temporada 2026 y ha presentado el espectáculo que articulará su nueva propuesta escénica: 'Halftime Show'. Según ha informado la propia compañía, la temporada arrancará con tres noches inaugurales los días 7, 8 y 9 de mayo.

Lío Ibiza explica que el concepto del nuevo espectáculo se inspira en el modelo de producción escénica que representan los grandes halftime shows del principal evento deportivo global. En la última década, este formato se ha consolidado como uno de los mayores ejercicios de producción contemporánea, ya que combina dirección artística, ingeniería técnica, narrativa visual y performance musical en una pieza de alto impacto cultural.

A partir de esa referencia, Lío Ibiza plantea una reinterpretación del concepto desde su propio lenguaje escénico. La dirección artística corre a cargo de Pol Chamorro, quien ha diseñado una propuesta que traslada esa intensidad y precisión coreográfica al formato característico del cabaret ibicenco. El espectáculo integra música, performance y dramaturgia en un desarrollo continuo que vertebra toda la experiencia de la noche.

Según detalla Lío Ibiza, 'Halftime Show' se concibe como un gran intermedio expandido. El espectáculo presenta una estructura dinámica y definida que mantiene la tensión narrativa durante toda la velada. La propuesta reúne a un amplio elenco artístico y establece un diálogo constante entre escenografía, ritmo, puesta en escena, espacio y público, que pasa a formar parte activa del desarrollo del show.

La experiencia gastronómica mantiene un papel central dentro de la propuesta. Lío Ibiza destaca que el chef Andreu Genestra, galardonado con Estrella Michelin, dirige la oferta culinaria del espacio. El restaurante apuesta por producto de proximidad y técnicas contemporáneas en un recorrido gastronómico pensado para acompañar el ritmo del espectáculo y reforzar el carácter elegante de la noche.

Noticias relacionadas y más

Tras el espectáculo, Lío Ibiza indica que la velada evoluciona hacia su formato club. La pista de baile se activa como segunda fase de la experiencia, lo que transforma el espacio en un entorno de mayor intensidad musical y prolonga la noche hasta la madrugada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  2. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  3. Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
  4. Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
  5. Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
  6. Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
  7. Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
  8. Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán

Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del colegio Sant Carles

Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del colegio Sant Carles

El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza

El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza

La última temporada de Lío en Marina Ibiza ya tiene fecha y temática de estreno

La última temporada de Lío en Marina Ibiza ya tiene fecha y temática de estreno

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària en el 8M de Ibiza: "La igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social"

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària en el 8M de Ibiza: "La igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social"

Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

'Emergencias con corazón': 4.000 euros para ayudar a enfermos neurodegenerativos de Ibiza y Formentera

'Emergencias con corazón': 4.000 euros para ayudar a enfermos neurodegenerativos de Ibiza y Formentera

El excomisario de Ibiza José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional

El excomisario de Ibiza José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional

Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona

Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona
Tracking Pixel Contents