Programas
SOIB Impulsa'T 2025-2026: Santa Eulària ofrece 11 empleos con 207.534 euros para jóvenes y parados de larga duración
El programa ofrece puestos de auxiliar administrativo, operario de mantenimiento, bedel y operario de limpieza, con el fin de fomentar el empleo local
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha el programa SOIB Impulsa'T 2025-2026, una iniciativa promovida por el SOIB y cofinanciada por la Unión Europea (FSE+), destinada a impulsar la contratación de jóvenes y personas desempleadas mayores de 30 años.
Según informa el Consistorio, el objetivo principal de este programa es facilitar que jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, así como personas de 30 años o más en situación de desempleo, especialmente de larga duración, puedan adquirir experiencia profesional, mantener sus competencias y mejorar su empleabilidad, contribuyendo a una inserción laboral estable y de calidad.
Puestos disponibles
El programa SOIB Impulsa'T 2025-2026 ofrece un total de 11 oportunidades laborales divididas en dos líneas según la edad y situación de los candidatos.
Línea 1: jóvenes menores de 30 años
- Dirigida a jóvenes desempleados con 4 plazas para los perfiles de auxiliares administrativos/as y operarios/as de mantenimiento.
Línea 2: mayores de 30 años
- Pensada para personas desempleadas de 30 años o más especialmente aquellas en situación de desempleo de larga duración con 7 plazas para perfiles de auxiliares administrativos, operarios de mantenimiento, bedel y operarios de limpieza.
El importe total de la subvención destinada a estas contrataciones es de 207.534 euros, que asegura recursos para facilitar la formación y experiencia profesional de los participantes.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha querido reforzar su compromiso con la creación de empleo y el desarrollo profesional de los colectivos más vulnerables en el mercado laboral, ofreciendo formación y experiencia práctica que faciliten su integración en el ámbito laboral.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán