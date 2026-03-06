SOIB Impulsa'T 2025-2026: Santa Eulària ofrece 11 empleos con 207.534 euros para jóvenes y parados de larga duración

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha el programa SOIB Impulsa'T 2025-2026, una iniciativa promovida por el SOIB y cofinanciada por la Unión Europea (FSE+), destinada a impulsar la contratación de jóvenes y personas desempleadas mayores de 30 años.

Según informa el Consistorio, el objetivo principal de este programa es facilitar que jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, así como personas de 30 años o más en situación de desempleo, especialmente de larga duración, puedan adquirir experiencia profesional, mantener sus competencias y mejorar su empleabilidad, contribuyendo a una inserción laboral estable y de calidad.

Puestos disponibles

El programa SOIB Impulsa'T 2025-2026 ofrece un total de 11 oportunidades laborales divididas en dos líneas según la edad y situación de los candidatos.

Línea 1: jóvenes menores de 30 años

Dirigida a jóvenes desempleados con 4 plazas para los perfiles de auxiliares administrativos/as y operarios/as de mantenimiento.

Línea 2: mayores de 30 años

Pensada para personas desempleadas de 30 años o más especialmente aquellas en situación de desempleo de larga duración con 7 plazas para perfiles de auxiliares administrativos, operarios de mantenimiento, bedel y operarios de limpieza.

El importe total de la subvención destinada a estas contrataciones es de 207.534 euros, que asegura recursos para facilitar la formación y experiencia profesional de los participantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha querido reforzar su compromiso con la creación de empleo y el desarrollo profesional de los colectivos más vulnerables en el mercado laboral, ofreciendo formación y experiencia práctica que faciliten su integración en el ámbito laboral.