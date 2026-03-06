Estos son algunos de los puestos de trabajo que se ofertan en la Feria de ocupación “VesXFeina” de Ibiza este fin de semana
El municipio de Ibiza organiza la feria VesXFeina, un encuentro laboral con decenas de empresas que ofrecerán entrevistas y procesos de selección este sábado en la UIB
El municipio de Ibiza acoge este sábado una nueva edición de la feria de empleo VesXFeina, un encuentro que conecta a empresas que buscan personal con personas que quieren encontrar trabajo en la isla.
El evento se celebrará este sábado 7 de marzo, de 9.30 a 14.00 horas, en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB), situada en la antigua Comandancia. Durante la jornada participarán decenas de empresas que realizarán entrevistas personales y procesos de selección para cubrir puestos de trabajo en distintos sectores.
Los perfiles que se buscan van desde hostelería y turismo hasta oficios técnicos, comercio o administración.
Algunos de los perfiles más demandados
Entre los puestos que se ofertan de forma general en la feria destacan perfiles como:
- Administrativo/a
- Agente
- Animador/a
- Asesor
- Auxiliar
- Ayudante
- Bartender
- Camarero/a
- Camarero/a de piso
- Chef o cocinero/a
- Chófer
- Comercial
- Community manager
- Diseñador gráfico
- Electricista
- Fontanero
- Friegaplatos
- Gobernanta/e
- Guest experience
- Ingeniero/a
- Jardinero/a
- Lavandero/a
Además, también se buscan perfiles como brand ambassador, conserje, coordinadores de calidad, creadores de contenido o electromecánicos, entre muchos otros.
Puestos ofertados por algunas empresas
AIEEM Baleares
La asociación empresarial busca trabajadores para diferentes sectores como turismo, restauración, construcción o pintura. Actúa como intermediaria entre empresas asociadas y candidatos, aunque las condiciones finales las fija cada empresa.
Perfiles solicitados:
- Ayudante de cocina
- Peón de construcción
- Pintor profesional
- Camarero/a
Paradores de Turismo de España
La empresa pública hotelera, que gestiona establecimientos en edificios históricos y enclaves naturales de España, también participará en la feria para cubrir distintos puestos.
Perfiles solicitados:
- Ayudante de recepción
- Recepcionista
- Camarero/a
- Auxiliar de cocina
- Cocinero/a
CBbC Group
El grupo empresarial centrado en restauración y experiencias gastronómicas busca varios perfiles para sus establecimientos.
Puestos ofertados:
- Barbacks
- Ayudante de cocinero/a
- Camarero/a
- Ayudante de camarero
- Personal de limpieza/pisos
- Cocinero/a
- Personal de mantenimiento
- Runner
- Vigilante
- Friegaplatos
Ibiza Botánico Biotecnológico
El centro de conservación y divulgación científica dedicado a la flora de las Pitiusas también ofrece oportunidades laborales.
Perfiles solicitados:
- Jardinero/a o ayudante de jardinero
- Dependiente/a
- Monitor/a
- Ayudante de dependiente/a
Sirenis Hotels & Resorts
La cadena hotelera con sede en Ibiza y más de 50 años de experiencia en el sector turístico también busca trabajadores para la temporada.
Puestos ofertados:
- Camarero/a de pisos
- Cocinero/a
- Camarero/a de comedor o bar
- Jefe/a de cocina
- Jefe/a de mantenimiento
Un espacio para encontrar empleo
La feria VesXFeina está pensada como un punto de encuentro directo entre empresas y candidatos, donde los asistentes pueden entregar su currículum, conocer ofertas de empleo y realizar entrevistas en el momento.
