Estos son algunos de los puestos de trabajo que se ofertan en la Feria de ocupación “VesXFeina” de Ibiza este fin de semana

El municipio de Ibiza acoge este sábado una nueva edición de la feria de empleo VesXFeina, un encuentro que conecta a empresas que buscan personal con personas que quieren encontrar trabajo en la isla.

El evento se celebrará este sábado 7 de marzo, de 9.30 a 14.00 horas, en la sede de la Universitat de les Illes Balears (UIB), situada en la antigua Comandancia. Durante la jornada participarán decenas de empresas que realizarán entrevistas personales y procesos de selección para cubrir puestos de trabajo en distintos sectores.

Los perfiles que se buscan van desde hostelería y turismo hasta oficios técnicos, comercio o administración.

Algunos de los perfiles más demandados

Entre los puestos que se ofertan de forma general en la feria destacan perfiles como:

Administrativo/a

Agente

Animador/a

Asesor

Auxiliar

Ayudante

Bartender

Camarero/a

Camarero/a de piso

Chef o cocinero/a

Chófer

Comercial

Community manager

Diseñador gráfico

Electricista

Fontanero

Friegaplatos

Gobernanta/e

Guest experience

Ingeniero/a

Jardinero/a

Lavandero/a

Además, también se buscan perfiles como brand ambassador, conserje, coordinadores de calidad, creadores de contenido o electromecánicos, entre muchos otros.

Puestos ofertados por algunas empresas

AIEEM Baleares

La asociación empresarial busca trabajadores para diferentes sectores como turismo, restauración, construcción o pintura. Actúa como intermediaria entre empresas asociadas y candidatos, aunque las condiciones finales las fija cada empresa.

Perfiles solicitados:

Ayudante de cocina

Peón de construcción

Pintor profesional

Camarero/a

Paradores de Turismo de España

La empresa pública hotelera, que gestiona establecimientos en edificios históricos y enclaves naturales de España, también participará en la feria para cubrir distintos puestos.

Perfiles solicitados:

Ayudante de recepción

Recepcionista

Camarero/a

Auxiliar de cocina

Cocinero/a

CBbC Group

El grupo empresarial centrado en restauración y experiencias gastronómicas busca varios perfiles para sus establecimientos.

Puestos ofertados:

Barbacks

Ayudante de cocinero/a

Camarero/a

Ayudante de camarero

Personal de limpieza/pisos

Cocinero/a

Personal de mantenimiento

Runner

Vigilante

Friegaplatos

Ibiza Botánico Biotecnológico

El centro de conservación y divulgación científica dedicado a la flora de las Pitiusas también ofrece oportunidades laborales.

Perfiles solicitados:

Jardinero/a o ayudante de jardinero

Dependiente/a

Monitor/a

Ayudante de dependiente/a

Sirenis Hotels & Resorts

La cadena hotelera con sede en Ibiza y más de 50 años de experiencia en el sector turístico también busca trabajadores para la temporada.

Puestos ofertados:

Camarero/a de pisos

Cocinero/a

Camarero/a de comedor o bar

Jefe/a de cocina

Jefe/a de mantenimiento

Un espacio para encontrar empleo

La feria VesXFeina está pensada como un punto de encuentro directo entre empresas y candidatos, donde los asistentes pueden entregar su currículum, conocer ofertas de empleo y realizar entrevistas en el momento.