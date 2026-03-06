Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Ibiza

El precio de los carburantes sigue variando en función del mercado internacional del petróleo y de la situación geopolítica. En los últimos días, la tensión en Oriente Medio, ha vuelto a generar incertidumbre en los mercados energéticos. Este tipo de conflictos en una región clave para la producción de petróleo puede provocar fluctuaciones en el precio del crudo y acabar repercutiendo en lo que pagan los conductores al repostar.

Aun así, en Ibiza siguen existiendo diferencias de precio entre estaciones de servicio, por lo que comparar antes de llenar el depósito puede suponer un pequeño ahorro.

En el caso del gasóleo A, la opción más económica hoy se encuentra en la Cooperativa Santa Eulària, donde el litro se sitúa en 1,489 euros. Le sigue la Galp avenida Sant Josep, en el municipio de Ibiza, con un precio de 1,675 euros por litro, y la estación BP Carretera Ibiza–Sant Miquel, donde el gasóleo se vende a 1,679 euros.

Para quienes utilizan gasolina 95, la alternativa más barata también está en la Galp avenida Sant Josep, con un precio de 1,585 euros por litro. A continuación aparece Carburantes Ibiza S.L., donde el litro cuesta 1,629 euros, y la estación Shell avenida Ignasi Wallis, con un precio de 1,639 euros.

En el caso de la gasolina 98, el precio más bajo se encuentra en la Shell avenida Ignasi Wallis, con 1,759 euros por litro. Le siguen dos estaciones de Repsol: la situada en la carretera Ibiza–Sant Joan km 1,7, en Eivissa, y la ubicada en la carretera PM-810 km 0,3, en Santa Eulalia del Río, ambas con un precio de 1,785 euros por litro.

Subida de precios desde inicios de semana

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya se notaba en las gasolineras de Ibiza desde comienzos de semana. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, ha disparado el precio del crudo y el impacto ha empezado a trasladarse al surtidor. "Todas las compras que se han hecho de productos para poder suministrar esta semana vienen con una carga bastante importante en el precio", explicó a Diario de Ibiza Pedro Matutes Mestre, portavoz en Ibiza de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears.

¿Cuánto está subiendo?

"En tema de precios estamos en torno a un 8% de subida que se está aplicando ya", confirma Matutes. Durante el mes de febrero, recuerda, el crudo se había mantenido estable "en torno a los 60 dólares, con pequeñas oscilaciones". El salto se ha producido ahora, "sobre todo provocado por el atasco en el paso de Ormuz. Al estar bloqueados buques que transportan crudo, se ha creado una tensión en los mercados que enseguida se traslada al precio". Algunas gasolineras ya han actualizado precios y otras están agotando existencias compradas antes de la subida, pero el margen durará poco.