Sara, trabajadora de Ibiza: "Busco un empleo que me permita conciliar con ser madre"

Los vecinos de Sant Antoni se ponen en marcha en busca de trabajo. Fijo o de temporada, cerca de 350 personas acuden a la sexta edición de la feria de empleo 'Activa't Portmany. Anem per feina' para encontrar una vacante, en una jornada que reúne a empresas que buscan completar sus plantillas con trabajadores. Las ganas de entregar sus currículum y de ser de los primeros en ser entrevistados lleva a muchos a madrugar para estar los primeros en la fila. Media hora antes del comienzo de la feria, prevista para las 9.15 horas, cerca de 40 personas esperan con ilusión la apertura de las puertas del polideportivo de Ses Païsses. 58 empresas con 900 ofertas de trabajo esperan en su interior.

Sin embargo, antes de dar paso a los trabajadores, 'Activa't Portmany' arranca con un breve acto institucional, en el que el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, destaca las dificultades a las que se encuentran muchas empresas en la actualidad para encontrar trabajadores cualificados. "Esperemos que, un año más, estas jornadas sirvan para poneros en contacto empresas y personas", afirma Serra. También está presente la consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, María Fajarnés, quien agradece la participación de las 58 compañías este año y la labor del SOIB. "El servicio de ocupación trabaja con las personas en el centro. No es solo dar un trabajo, sino dar oportunidades reales y dignas a toda la gente de la isla", destaca.

Personas esperan en la entrada de la feria de ocupación / J.A. Riera

Concluido el acto institucional, comienzan a entrar los primeros candidatos al pabellón que, nerviosos, miran a un lado y otro decidiendo a qué mesa dirigirse en primer lugar. Una de estas personas que está más nerviosa es Sara, que visita 'Activa't Portmany' por primera vez. "Busco un trabajo que me permita conciliar con ser madre", declara la mujer, quien cuenta que durante muchos años ha trabajado durante la temporada con horarios en los que en muchas ocasiones concluía su jornada laboral a las 3 de la madrugada. "Ahora busco algo más estable durante todo el año, con unos horarios más normales que me permita conciliar y estar más presente con mis hijos", añade Sara.

También prefiere encontrar un trabajo estable Gloria, aunque no se cierra a aceptar ningún trabajo. "Me gustaría principalmente encontrar un trabajo de dependienta y que fuera fijo, que pudiera trabajar durante todo el año, pero si surge de otro tipo me adapto", aclara la mujer, quien también acude por primera vez y entre nervios a esta feria.

Trabajar de temporada

Los stands que más atracción causan entre los asistenetes, sin embargo, son los del sector hotelero, que ofrecen diferentes tipos de vacantes enfocados a la temporada turística. Camareros, cocina, personal de mantenimiento y limpieza o recepción son algunas de las ofertas más frecuentes. Empresas como Vibra o Invisa Hoteles llegan a acumular largas colas de candidatos que, currículum en mano, esperan a ser entrevistados y recibir más información sobre los puestos de trabajo.

Entre ellas se encuentra Alexia, una joven que acaba de dejar su currículum a otra cadena hotelera. "Me gustaría trabajar como ayudante de cocina en algún hotel o restaurante este verano", explica la joven, quien cuenta que acaba de terminar de cursar un grado media de cocina. "Sobre todo quiero ganar experiencia y ahorrar para el invierno", añade. Su intención, cuenta, es en septiembre matricularse en estudios de educación infantil, para tener más opciones a nivel laboral. "Me gustan mucho los dos mundos y me encantaría tener opciones abiertas en ambos o incluso poder combinarlos en un futuro", afirma.

María Fajarnés, Miguel Tur y Marcos Serra visitan los stands de la feria / J.A. Riera

Desde Francia llega Valentino, otro joven con ganas de disfrutar del verano en Ibiza que busca empleo para la temporada turística como recepcionista o animador en hoteles. "He venido aquí diez días para buscar trabajo y hacer alguna entrevista, con el deseo en verano de poder estar aquí trabajando", afirma sonriente Valentín. Su búsqueda de trabajo comenzó en Google, buscando hoteles y direcciones de correo a las que dirigir su currículum, aunque al no tener resultados optó por cambiar de estrategia. "Fui a la oficina de información turística de Sant Antoni para explicarles mi situación y si sabían dónde podría buscar trabajo en Ibiza y fue allí donde me hablaron de esta feria. Así que aquí estoy", explica el joven, mientras hace cola en el stand de Vibra.

Los 58 puestos de empresas, repartidos a lo largo del pabellón del polideportivo de ses Païses, atienden a los participantes en dos turnos. Los primeros tienen de 9.15 y las 11.15 horas para entregar sus currículums y hacer entrevistas, mientras que el segundo de 11.45 a 13.45 horas. Como novedad este año, 'Activa't Portmany' recupera el taller formativo dirigido a mejorar compentencias profesionales de los participantes. La sesión se imparte por una técnica del Punto de Orientación Académica y Profesional (POAP) de Ibiza y Formentera, quien presenta recursos y herramientas para orientar y fortalecer el perfil laboral de los asistentes.