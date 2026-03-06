8M
Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària en el 8M de Ibiza: "La igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social"
Carmen Ferrer lee el manifiesto, donde valora el talento femenino y su aportación a la sociedad
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha celebrado el Día Internacional de la Mujer que se conmemora este domingo, con un acto institucional frente a la casa consistorial en el que se ha leído un manifiesto.
Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària, la alcaldesa, Carmen Ferrer, ha sido la encargada de dar lectura al texto, en el que se ha destacado la necesidad de continuar con los avances hacia una sociedad más justa e igualitaria. El manifiesto también ha puesto en valor el talento y la aportación de las mujeres al conjunto de la sociedad y ha recordado que la igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social.
Durante el acto, el Consistorio ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que promuevan la igualdad, impulsen el empoderamiento de las mujeres y eliminen las barreras que todavía condicionan su desarrollo personal y profesional.
Asimismo, el manifiesto ha incidido en la importancia de reforzar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, promover la educación en igualdad desde edades tempranas y mantener la lucha contra todas las formas de violencia machista.
