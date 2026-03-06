Más puestos ofertados y menos aspirantes: las dificultades de las empresas de Ibiza para encontrar trabajadores

"Cada vez es más difícil encontrar trabajadores en Ibiza, especialmente si es para trabajar todo el año.", lamenta Ángel, gerente de la empresa Socías y Rosselló, especialista en la distribución de productos de electricidad, fontanería, iluminación y ferretería. Junto a la encargada de administración de la compañía en Ibiza, acuden a la feria de empleo de Sant Antoni Activa't Portmany con el fin de encontrar algún perfil que encaje con las vacantes que tienen disponibles. Sobre su mesa, con un cartel anuncia: "¿Quieres un trabajo fijo en Ibiza durante todo el año?". Sin embargo, son las mesas de hoteles, con ofertas de temporada, las que parecen llamar más la atención de los visitantes.

Los datos de asistencia y participación en esta feria confirman estas dificultades en el sector empresarial. Cada vez son más los puestos que se ofertan en Activa't Portmany y menos las personas que se inscriben. "Como viene siendo tendencia en los últimos años, en esta sexta edición de Activa't Portmany nos volvemos a encontrar con que hay más empresas y puestos de trabajos ofertados que aspirantes", explica el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. "Son más de 900 los puestos que se ofertan hoy y 58 empresas que se han presentado a esta jornada, frente los 300 y pico aspirantes que se han registrado. Esto muestra la complejidad a la que se enfrentan las empresas a la hora de encontrar trabajadores cualificados y de ahí la importancia de esta jornada", añade Serra.

Íñigo Preciado y Rebeca Curiel, responsables de Recursos Humanos de la empresa concesionaria del hospital de Can Misses, acuden a Activa't Portmany con el fin de ampliar su bolsa de currículums. "Ahora mismo tenemos la plantilla prácticamente cubierta, pero en verano nos encontramos con alguna fuga de empleados que se marchan a hoteles o restaurantes a trabajadar de temporada", explica Preciado. "Buscamos perfiles para cubrir puestos en lavandería, limpieza o cafetería cuando se nos presente esta situación a principio de temporada", añade Preciado, quien también opina que es complicado encontrar empleados, especialmente para todo el año.

María José, responsable de Recursos Humanos del Grupo Mambo, también espera captar algún perfil para reforzarse para la temporada turística en verano. "Tenemos más o menos unas 20 vacantes, entre camareros, cocineros, limpieza o mantenimiento, aunque el número fluctúa bastante en función de cómo vaya avanzando la temporada", explica. La responsable cuenta que suelen acudir a este tipo de ferias, tanto en Sant Antoni como en otros municipios como Santa Eulària, de las que suelen contratar a al menos un candidato.

"A nosotros nos cuesta mucho encontrar empleados, más si es para toda la temporada. Si ya cuesta pagar un alquiler durante seis meses, peor aún si es para todo el año", reflexiona el gerente de Socías y Roselló. "Llevamos 30 años en Ibiza y tenemos trabajadores que llevan con nosotros 20 años, pero para esto primero hay que encontrar qien quiera venir", añade.

"Estas 58 empresas que se han presentado son también una cifra mayor a las que lo hicieron el año pasado. Hay más empresas, más puestos y menos aspirantes.", afirma el alcalde de Sant Antoni. "Todos los sectores con los que hablamos, desde hostlería hasta restauración, hoteles y comercios, nos hablan de este problema. Vemos casos de restaurantes que no pueden abrir durante toda la jornada por falta de camareros o cocineros y tienen que limitarse a ofrecer comidas o cenas, en lugar de poder hacer ambas", añade Serra.