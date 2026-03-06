Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es como puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar gratis por Mallorca si eres de Ibiza y Formentera

El Govern balear permite a los residentes de Ibiza y Formentera solicitar la Tarjeta Única, que unifica los títulos de transporte público y facilita el uso de tren, metro y autobuses en Mallorca

Los residentes de Ibiza y Formentera ya podrán solicitar la Tarjeta Única del transporte público de Mallorca, un título que permite utilizar con una sola tarjeta el tren, el metro, los autobuses interurbanos del Transport de les Illes Balears (TIB) y los buses de la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT).

El trámite se abre el lunes 9 de marzo y podrá hacerse tanto por internet como de forma presencial en Ibiza. Te explicamos cómo pedirla paso a paso.

Qué es la Tarjeta Única

Es una tarjeta que unifica los títulos de transporte público de Mallorca para que los usuarios puedan viajar con un solo soporte en:

  • Tren
  • Metro
  • Autobuses interurbanos del TIB
  • Autobuses urbanos de la EMT en Palma

Hasta ahora, en muchos casos era necesario usar más de una tarjeta según el transporte, algo que este sistema pretende simplificar.

Cómo solicitar la tarjeta si vives en Ibiza

1. Solicitud online

Desde el lunes 9 de marzo podrás pedirla por internet a través de la sede electrónica del Govern balear.

Una vez tramitada:

  • podrás elegir dónde recogerla
  • los puntos de recogida estarán en Mallorca, Ibiza, Menorca o Formentera

2. Solicitud presencial en Ibiza

También podrás hacer el trámite en persona con cita previa en el Servicio de Atención Ciudadana del Consell de Ibiza Allí podrás solicitar y recibir la tarjeta.

Opción para residentes de Formentera

Quienes vivan en Formentera podrán pedirla en las oficinas de atención ciudadana del Consell:

  • Sant Francesc (calle Ramon Llull, 6)
  • Sant Ferran (calle Tarragona, 26)

Importante si usas la Tarjeta Ciudadana de Palma

El Govern recuerda que la Tarjeta Ciudadana de Palma dejará de servir como título de transporte en los buses de la EMT a partir del 1 de abril.

Por eso:

  • Si solo tienes la Tarjeta Ciudadana, tendrás que solicitar la Tarjeta Única (es gratuita).
  • Si ya tienes la Tarjeta Intermodal, no debes hacer ningún trámite, porque seguirá siendo válida.

Desde que el sistema empezó a funcionar en octubre, el Govern ya ha emitido cerca de 92.000 tarjetas dentro del proceso para implantar este nuevo modelo de transporte público.

