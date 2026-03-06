Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ‘Pizza Sobrasada’, la mejor de Ibiza según el jurado de Horeca

Redacción Ibiza

El chef Gabriel Rinaldi, con su creación ‘Pizza Sobrasada’, fue el gran protagonista del IV Concurso Pizza Gourmet tras imponerse al resto de participantes en el escenario principal de la feria Horeca. El jurado valoró la calidad, creatividad y técnica de los participantes.

