Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vídeo sexualVíctima del violador de IbiaDesabastecimiento en IbizaFallece Maria MaríPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del colegio Sant Carles

La conselleria considera "prioritaria la ampliación del centro para dar respuesta a las necesidades de escolarización del municipio"

Detalle del CEIP Sant Carles.

Detalle del CEIP Sant Carles. / Vicent Marí / Vicent Mari

Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Govern ha informado este viernes de la autorización, con un coste de 5.081.253,34 euros, a la conselleria de Educación para que saque a licitación las obras de ampliación del Colegio Sant Carles, en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza.

Desde el Ejecutivo regional se explica que esta actuación se incluye en la planificación del Plan de Infraestructuras Educativas de la conselleria de Educación y Universidades, que considera "prioritaria la ampliación del centro para dar respuesta a las necesidades de escolarización del municipio, así como para garantizar que el centro educativo disponga de los espacios necesarios para su funcionamiento".

Un nuevo edificio

El proyecto prevé la construcción de un nuevo edificio conectado con el actual de Primaria, que contará con planta baja y primer piso, con el objetivo de "mejorar las condiciones del colegio y atender las demandas de la comunidad educativa".

Una vez finalizadas las obras, el centro dispondrá en la planta baja de un aula de educación física, un comedor, una cocina, una biblioteca, baños, un almacén y el espacio de instalaciones. En la primera planta se habilitarán cuatro aulas, un aula de pequeño grupo, dos aulas multiusos, una sala polivalente y servicios.

Actualmente, el colegio Sant Carles cuenta con una superficie de 2.005 metros cuadrados, que tras la ampliación pasará a 3.231,15 metros cuadrados.

La inversión fue declarada de interés autonómico por el Consell de Govern el 18 de julio de 2025, mientras que el proyecto fue autorizado el 6 de febrero de 2026, una vez superados todos los trámites previstos.

Noticias relacionadas y más

Con esta aprobación, el Govern señala que "continúa avanzando en la modernización y ampliación de las infraestructuras educativas, en línea con los objetivos de planificación y equilibrio territorial establecidos en la Ley de educación de las Illes Balears".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  2. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  3. Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
  4. Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
  5. Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
  6. Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
  7. Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
  8. Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán

Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del colegio Sant Carles

Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del colegio Sant Carles

El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza

El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza

La última temporada de Lío en Marina Ibiza ya tiene fecha y temática de estreno

La última temporada de Lío en Marina Ibiza ya tiene fecha y temática de estreno

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària en el 8M de Ibiza: "La igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social"

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària en el 8M de Ibiza: "La igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social"

Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

'Emergencias con corazón': 4.000 euros para ayudar a enfermos neurodegenerativos de Ibiza y Formentera

'Emergencias con corazón': 4.000 euros para ayudar a enfermos neurodegenerativos de Ibiza y Formentera

El excomisario de Ibiza José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional

El excomisario de Ibiza José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional

Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona

Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona
Tracking Pixel Contents