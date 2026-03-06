Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del colegio Sant Carles

El Consell de Govern ha informado este viernes de la autorización, con un coste de 5.081.253,34 euros, a la conselleria de Educación para que saque a licitación las obras de ampliación del Colegio Sant Carles, en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza.

Desde el Ejecutivo regional se explica que esta actuación se incluye en la planificación del Plan de Infraestructuras Educativas de la conselleria de Educación y Universidades, que considera "prioritaria la ampliación del centro para dar respuesta a las necesidades de escolarización del municipio, así como para garantizar que el centro educativo disponga de los espacios necesarios para su funcionamiento".

Un nuevo edificio

El proyecto prevé la construcción de un nuevo edificio conectado con el actual de Primaria, que contará con planta baja y primer piso, con el objetivo de "mejorar las condiciones del colegio y atender las demandas de la comunidad educativa".

Una vez finalizadas las obras, el centro dispondrá en la planta baja de un aula de educación física, un comedor, una cocina, una biblioteca, baños, un almacén y el espacio de instalaciones. En la primera planta se habilitarán cuatro aulas, un aula de pequeño grupo, dos aulas multiusos, una sala polivalente y servicios.

Actualmente, el colegio Sant Carles cuenta con una superficie de 2.005 metros cuadrados, que tras la ampliación pasará a 3.231,15 metros cuadrados.

La inversión fue declarada de interés autonómico por el Consell de Govern el 18 de julio de 2025, mientras que el proyecto fue autorizado el 6 de febrero de 2026, una vez superados todos los trámites previstos.

Con esta aprobación, el Govern señala que "continúa avanzando en la modernización y ampliación de las infraestructuras educativas, en línea con los objetivos de planificación y equilibrio territorial establecidos en la Ley de educación de las Illes Balears".