Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

Aunque estudió Turismo y se dedica al sector de la hostelería, la gran afición de Alejandro Benet van den Acker (Ibiza, 1993) es la literatura. Esa pasión le ha llevado a escribir ya dos novelas. La última, ‘La sombra de Black Pike’, la acaba de autopublicar y estará disponible a partir de este sábado en plataformas digitales y en un par de librerías de Vila.

Si su ópera prima, ‘El cazarrecompensas’, pertenecía al género de la ciencia ficción, en esta ocasión ha optado por el terror y el misterio.

La trama

El joven autor ha dedicado un año y medio a esta historia ambientada en el Viejo Oeste americano. La acción arranca cuando una banda de forajidos conocida como Los Perry mata a la mujer del protagonista, Thomas, que también forma parte de una cuadrilla de bandoleros. Él y sus compañeros, movidos por la sed de venganza, deciden partir en busca de los asesinos y, siguiendo su rastro, llegan a Black Pie, “un viejo y pequeño pueblo apartado del resto del mundo”, donde están sucediendo cosas fuera de toda lógica. Los jóvenes pierden su energía y desaparece gente sin explicación, entre otras cosas. En ese momento, la trama da un giro y lo de saldar cuentas pasa a un segundo plano, porque ahora Thomas y su banda tienen que luchar por su supervivencia.

Portada de la segunda novela de Alejandro Benet. / Valeria Videgain

Benet prefiere no desvelar más sobre el argumento de la novela, que quiere dar a conocer, como ya hizo con la primera, en la celebración del Día del Libro de Vila y de Santa Eulària, donde reside.

Su afición por la escritura, heredada de su padre, el arquitecto técnico Amadeo Benet, autor de varios libros, le ha llevado a escribir desde bien joven. Sus géneros favoritos, dice, son la ciencia ficción, el terror y la novela histórica. Entre sus referentes están autores tan conocidos como Isaac Asimov, Howard Phillips Lovecraft o Stephen King.

Tras 'La sombra de Black Pike', ya tiene en marcha otra novela de terror y un cómic de ciencia ficción, que está haciendo a cuatro manos con una amiga ilustradora.