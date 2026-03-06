Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

El ibicenco Alejandro Benet publica su segundo libro, ‘La sombra de Black Pike’

Alejandro Benet van den Acker, en las instalaciones de Diario de Ibiza

Alejandro Benet van den Acker, en las instalaciones de Diario de Ibiza / Valeria Videgain

Maite Alvite

Maite Alvite

Ibiza

Aunque estudió Turismo y se dedica al sector de la hostelería, la gran afición de Alejandro Benet van den Acker (Ibiza, 1993) es la literatura. Esa pasión le ha llevado a escribir ya dos novelas. La última, ‘La sombra de Black Pike’, la acaba de autopublicar y estará disponible a partir de este sábado en plataformas digitales y en un par de librerías de Vila.

Si su ópera prima, ‘El cazarrecompensas’, pertenecía al género de la ciencia ficción, en esta ocasión ha optado por el terror y el misterio.

La trama

El joven autor ha dedicado un año y medio a esta historia ambientada en el Viejo Oeste americano. La acción arranca cuando una banda de forajidos conocida como Los Perry mata a la mujer del protagonista, Thomas, que también forma parte de una cuadrilla de bandoleros. Él y sus compañeros, movidos por la sed de venganza, deciden partir en busca de los asesinos y, siguiendo su rastro, llegan a Black Pie, “un viejo y pequeño pueblo apartado del resto del mundo”, donde están sucediendo cosas fuera de toda lógica. Los jóvenes pierden su energía y desaparece gente sin explicación, entre otras cosas. En ese momento, la trama da un giro y lo de saldar cuentas pasa a un segundo plano, porque ahora Thomas y su banda tienen que luchar por su supervivencia.

Portada de la segunda novela de Alejandro Benet.

Portada de la segunda novela de Alejandro Benet. / Valeria Videgain

Benet prefiere no desvelar más sobre el argumento de la novela, que quiere dar a conocer, como ya hizo con la primera, en la celebración del Día del Libro de Vila y de Santa Eulària, donde reside.

Su afición por la escritura, heredada de su padre, el arquitecto técnico Amadeo Benet, autor de varios libros, le ha llevado a escribir desde bien joven. Sus géneros favoritos, dice, son la ciencia ficción, el terror y la novela histórica. Entre sus referentes están autores tan conocidos como Isaac Asimov, Howard Phillips Lovecraft o Stephen King.

Tras 'La sombra de Black Pike', ya tiene en marcha otra novela de terror y un cómic de ciencia ficción, que está haciendo a cuatro manos con una amiga ilustradora.

