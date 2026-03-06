Delimitan una amplia zona de senderos para proteger el entorno natural de uno de los miradores de es Vedrà

La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha señalizado y delimitado un total de 2.800 metros de senderos en el entorno de la Torre des Savinar y el Racó de sa Pedrera, en la zona de Cala d’Hort, en Sant Josep, con el objetivo de ordenar el tránsito de senderistas en este enclave natural de alto valor ambiental y paisajístico. La actuación se ha llevado a cabo a través de la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal en un espacio integrado en la Red Natura 2000.

El área forma parte del espacio protegido ES5310032 Cap Llentrisca–Sa Talaia y es uno de los puntos más sensibles del litoral ibicenco. Además de su valor natural, el lugar soporta una enorme presión humana, especialmente durante el verano, al ser uno de los miradores más frecuentados para contemplar es Vedrà.

Con esta intervención, la dirección general pretende "regular el uso público del espacio, mejorar la seguridad de los visitantes y reducir el impacto sobre los hábitats naturales". En concreto, se han instalado 900 metros de cerramiento con postes y cuerda, así como tres carteles informativos, tres banderolas y más de 40 hitos direccionales destinados a guiar a los visitantes y evitar incidencias derivadas de senderistas desorientados.

Uno de los lugares más visitados del litoral

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, señala que "esta actuación permite ordenar el uso público en uno de los lugares más visitados de la costa oeste de Ibiza, al tiempo que protegemos los hábitats naturales y mejoramos la seguridad de las personas que acceden". También destaca: "Desde el Govern trabajamos para compatibilizar la conservación de los espacios naturales con el disfrute responsable de la ciudadanía, especialmente en zonas tan emblemáticas como el entorno de Cala d’Hort".

Detalle de parte del tramo a la Torre des Savinar delimitada por la conselleria. / Caib

Los materiales empleados en la intervención se han elegido siguiendo las directrices del Plan de Gestión de la ZEC Cap Llentrisca–Sa Talaia, dando prioridad a elementos que se pueden integrar en el paisaje, como postes e hitos de madera maciza, mobiliario de cartelería de madera, paneles fenólicos laminados de alta presión, tornillería de acero inoxidable y cuerda de sisal o pita degradable con alma de acero.

Bien de Interés Cultural

Los senderos señalizados conducen hacia la Torre des Savinar, declarada Bien de Interés Cultural, y hacia el Racó de sa Pedrera, además de incluir el camino que lleva a s’Era des Materet. En los últimos años, el incremento de visitas sin control y la apertura de caminos improvisados estaban provocando procesos erosivos significativos sobre hábitats de interés comunitario.

La actuación se enmarca en el Plan de gestión de la Red Natura 2000 de la costa oeste de Ibiza, aprobado mediante el Decreto 49/2022, que establece diferentes medidas para garantizar la conservación de los espacios naturales protegidos de la isla.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha diversas actuaciones para reducir la saturación en el entorno de Cala d’Hort y es Vedrà. Entre ellas figura la instalación de barreras de protección en la carretera para evitar el estacionamiento incontrolado, así como el cierre del Torrent de ses Alfàbies por motivos ambientales y el desarrollo de un proyecto de recuperación de flora y fauna en este torrente.