Ceviche para Puri, el mejor plato de pescado de Ibiza, según Horeca

Ronny Haz, chef del restaurante Sushi Luxury es el ganador del IV Concurso de Cocina con Pescado Popular celebrado en la tercera y última jornada de la feria Horeca Ibiza y Formentera 2026. Un plato que el cocinero ha bautizado como Ceviche para Puri. La organización explica que el segundo premio es para el restaurante Jara at the Standard cuyos chefs, Dídac Ortega y Juan Daniel Ruiz, han elaborado una salmorreta ibicenca con sargo, boniato y eneldo fresco. Tanto Sushi Luxury como Jara at the Standard pasarán a la final de Baleares que se celebrará "próximamente".

Valorar el pescado de Ibiza

El concurso ha querido valorar el pescado "como uno de los pilares de la gastronomía mediterránea y del producto local de las Pitiusas", según los organizadores del certamen, que cuenta con el patrocinio, además, de la conselleria de Agricultura, pesca y medio natural y Peix Natural del Govern. La programación del escenario Horeca incluía las competiciones "showcookings, mesas redondas, demostraciones culinarias y concursos profesionales que han reunido a chefs, productores y empresas del sector".

A su vez, Horeca Ibiza y Formentera ha celebrado su quinta edición en el recinto ferial de Fecoev con la presencia, según la organización, "más de 120 stands y más de 500 marcas del sector de la hostelería, consolidándose así como uno de los principales encuentros profesionales del sector en las Pitiusas". Ha ocupado, asimismo, "más de 5.000 metros cuadrados de exposición y ha reunido durante tres jornadas a empresas proveedoras, chefs, hoteleros, distribuidores y profesionales que han acudido para preparar la temporada turística y conocer las últimas novedades en producto, equipamiento, tecnología y servicios para la restauración".

La feria Horeca Ibiza 2026 "se consolida así como un espacio de aprendizaje, negocio, inspiración y networking, donde el sector horeca de Ibiza y Formentera arranca simbólicamente la temporada con nuevas ideas, contactos y oportunidades", además de que "cuenta con el patrocinio institucional del Govern, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza, así como con el patrocinio de Nespresso Professional y la colaboración de Balearia, Ascaib, Ferib y EHIB".