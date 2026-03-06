Que en un caso tan grave como el de María, que tuvo que huir de Ibiza con su hijo de tres años ante los indicios fundamentados de que el padre estaba abusando del menor, la Fiscalía siguiera oponiéndose a que se levantara la orden de busca y captura internacional por sustracción de menores. La mujer ha tenido que esperar a que su expareja fuera condenado por dos delitos de abusos en su trabajo como tatuador, entre ellos a una menor, para que esa orden internacional sea revocada por la Audiencia, mientras ella se escondía en otro país durante casi once años. Una decisión adoptada contra el criterio de la Fiscalía, muy difícil de entender.

Llama la atención

Que el Ayuntamiento de Ibiza haya pedido más refuerzos a la Policía Nacional ante los continuos altercados que se producen en el barrio ibicenco de ses Figueretes. El Consistorio asegura que la Policía Local actúa a diario en la zona y que es uno de los barrios de la ciudad con mayor presencia policial, pero los vecinos están hartos de estas situaciones de violencia que se repiten desde hace meses.