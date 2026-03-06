Alfonso Rojo, presidente de la patronal de Ibiza: "Turismo con una guerra más es un escenario que no le gusta a nadie"

El presidente de Pimeef (Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera), Alfonso Rojo, advierte de que una posible prolongación del conflicto con Irán podría generar inquietud en el principal motor económico de Ibiza: el turismo. "Una guerra más no es un escenario que le guste a nadie", señala, en referencia a que complicaría el tráfico aéreo, lo que podría repercutir en la llegada de turistas.

Aun así, el representante de la patronal insiste en que el escenario actual no es alarmante y que la actividad en la isla continúa desarrollándose con normalidad. En este sentido, remarca que, por ahora, el conflicto no está teniendo efectos directos en el funcionamiento del sector turístico ni en la llegada de visitantes.

Rojo subraya además que la conectividad aérea es un factor clave para un territorio insular como Ibiza, cuya economía depende en gran medida de la llegada constante de turistas durante gran parte del año. Por ello, señala que cualquier conflicto internacional que afecte las rutas aéreas o el transporte internacional podría tener repercusiones indirectas en el sector si se prolongara en el tiempo.

El ejemplo de Ucrania

El presidente de la patronal recuerda además que el sector empresarial ya ha atravesado situaciones de incertidumbre durante la guerra de Ucrania, cuando los mercados energéticos reaccionaron con fuertes subidas y se generó preocupación en distintos sectores económicos. Sin embargo, la actividad turística en la isla logró mantenerse operativa.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportes de Pimeef, José Raya, coincide en que la isla mantiene su actividad con normalidad. Aunque reconoce que el sector logístico siempre es sensible a los cambios en el precio del combustible, subraya que por ahora "no existe riesgo de interrupciones que afecten al funcionamiento del turismo".

"Si esto finaliza rápido, seguramente para el sector turístico será beneficioso porque habrá un clima de normalidad", concluye Rojo, y confía en que el conflicto internacional no llegue a afectar de forma directa a la actividad turística de Ibiza.